Marokkos Olivenernte wird sich trotz Gegenwind voraussichtlich erholen

Hohe Temperaturen, eine anhaltende Dürre und das historische Erdbeben haben die marokkanischen Olivenhaine nur wenige Monate vor Beginn des Erntejahres 2023/24 heimgesucht.

Wir gehen davon aus, dass die Produktion höher sein wird als im letzten Jahr, was katastrophal war. - Rachid Benali, Präsident des marokkanischen interprofessionellen Olivenverbandes

Trotz des erheblichen Gegenwinds in der Branche bleiben die Verantwortlichen optimistisch, dass die diesjährige Ernte den letztjährigen Ertrag von 107,000 Tonnen noch übertreffen und damit deutlich unter dem liegen wird 200,000 Tonnen produziert in 2021/22 und 8 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt.

"„Wir gehen davon aus, dass die Produktion höher sein wird als im letzten Jahr, was katastrophal war“, sagte Rachid Benali, Präsident der Marokkanischen Interprofessionellen Olivenföderation, gegenüber lokalen Medien.

Er fügte jedoch hinzu, dass die endgültigen Erträge weitgehend davon abhängen, wie viel Regen in den nächsten zwei Monaten fällt.

Nach Angaben des marokkanischen Landwirtschaftsministeriums hat das Land im Wasserwirtschaftsjahr 2022/23 mehr Regen erhalten als im Vorjahr, nämlich 22 Prozent mehr, die Gesamtniederschläge lagen aber immer noch 32 Prozent unter der Norm.

In letzter Zeit hat es im gesamten Norden des Landes geregnet, auch in mehreren wichtigen Olivenanbaugebieten, und in den kommenden Wochen wird mit weiteren Regenfällen gerechnet.

Während der Regen zur Ölansammlung in den 750,000 Hektar Regenwäldern des Landes beitragen wird, sagte Benali, dass während der Blütezeit im April erhebliche Schäden entstanden seien.

Zwischen 60 und 70 Prozent der Olivenbäume litten unter den sengenden Frühlingstemperaturen. ​"„Die Olivenblüten brannten aufgrund dieses weit verbreiteten klimatischen Phänomens“, sagte er.

Der ungewöhnlich heißen Quelle folgten ein sengender Sommer und starke Winde, bekannt als Chergui, die weitere Schäden an einigen Olivenbäumen des Landes verursachten.

Dieses Phänomen war in der zentralen Region El Kelâa des Sraghna mit einigen besonders akut lokale Beamte schätzen dass die Produktion aufgrund umfangreicher Schäden durch Wasser und Wind im Vergleich zum Vorjahr um 80 Prozent zurückgehen könnte.

In den östlichen Regionen Taza, Guercif und Outat El Haj, die 186,000 Hektar Olivenhaine beherbergen, wird erwartet, dass die Produktion trotzdem weiter steigt einige Landwirte berichten erhebliche Schäden nach Hagelstürmen Anfang September.

In der Region Fes-Meknes im Nordosten Marokkos, in der ein Drittel der Olivenhaine des Landes beheimatet sind, erklärte Landwirtschaftsbeamter Mostapha Mrhari jedoch gegenüber lokalen Medien, dass bewässerte Olivenbäume keinen nennenswerten Schaden erlitten hätten.

In der Bergregion Al Haouz, die sich im Epizentrum des Erdbebens der Stärke 6.8 im September befindet, bei dem etwa 3,000 Menschen ums Leben kamen, arbeiten Bauern immer noch daran, Trümmer zu beseitigen und das Ausmaß des Schadens zu ermitteln.

Die Region verfügt über schätzungsweise 124,200 Hektar Olivenhaine, etwa 10 Prozent der gesamten Fläche des Landes. Entsprechend lokale MedienberichteDie dicht besiedelten Wälder an den Ausläufern des Hohen Atlas blieben weitgehend unversehrt.

Weiter oben in den Bergen wurden traditionelle Haine von Kleinbauern stärker beschädigt.

"Am stärksten betroffen waren die Berggemeinden, die in traditionellen Lehmhäusern lebten“, sagte ein Produzent den lokalen Medien. ​"Diese Gemeinschaften praktizieren eine Subsistenzlandwirtschaft, die auf der Baumzucht, wie Obst- und Olivenanbau, und der Produktion von Kräutern, wie Safran, für den Eigenverbrauch oder in kleinen Mengen, die auf dem lokalen Markt verkauft werden, basiert.“

Weiter südlich in der Region Souss-Massa, knapp unterhalb des Epizentrums des Erdbebens, wurde ebenfalls mit einer Erholung der Produktion gerechnet. Während das Gebiet das Schlimmste des Bebens überstand, waren die Erschütterungen dennoch zu spüren und verursachten Schäden an der Infrastruktur. Es wurden minimale Schäden an Olivenbäumen gemeldet.

Angesichts der jahrelangen Dürre betonen Beamte im ganzen Land die Notwendigkeit, in Olivenhaine zu investieren. Im Mai stellte die Regierung dem marokkanischen interprofessionellen Olivenverband 16.9 Milliarden Dirham (1.54 Milliarden Euro) zur Verfügung, um in die Bewässerung zu investieren.

Nach offiziellen Angaben werden 37.5 Prozent der Olivenhaine des Landes bewässert, insgesamt 450,000 Hektar. Dennoch sind diese Haine für zwischen 50 und 60 Prozent der Gesamtproduktion verantwortlich.

Die Bewässerung der restlichen Wälder des Landes würde die Produktion erheblich steigern, was nach Ansicht der Beamten auch der Fall sein wird Verbesserung der internationalen Handelsbilanz Marokkos und unteren anhaltend hohe Inlandspreise.