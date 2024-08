Am 21. November wird Gary Beauchamp, Direktor und Präsident des Monell Chemical Senses Center in Philadelphia, in Spanien sein, um seine bekannte Entdeckung des Oleocanthalmoleküls zu besprechen, einer Schlüsselkomponente, die für einige der angekündigten verantwortlich ist gesundheitliche Vorteile von Olivenöl extra vergine.



Ähnlich wie das als Ibuprofen bekannte nichtsteroidale entzündungshemmende Mittel (NSAID) weist Oleocanthal die gleichen entzündungshemmenden Eigenschaften auf, jedoch ohne die Nebenwirkungen des in der Apothekenindustrie so weit verbreiteten Arzneimittels. Oleocanthal wird von dem Mann erklärt, der es vor mehr als einem Jahrzehnt versehentlich entdeckt hat.

Gary Beauchamp

Mehrere Studien nach Beauchamps Entdeckung ergaben, dass Oleocanthal dazu beitragen kann, die Proteine ​​zu entfernen, die die Hauptkomponente (bekannt als Beta-Amyloid) der Amyloid-Plaques bei Alzheimer-Patienten sind.

Der langfristige Verzehr geringer Mengen von Oleocanthal aus Olivenöl kann zum Teil für die geringe Inzidenz von Herzkrankheiten und Alzheimer in Verbindung mit a verantwortlich sein Mittelmeer-Diät.

Tatsächlich entdeckte Beauchamp während eines Experiments Oleocanthal, um den Geschmack von Ibuprofen zu verbessern.

Während Beauchamp mit einem Team von Wissenschaftlern, Lebensmittelspezialisten und Köchen die Molekularküche erforschte, führte er eine Olivenölverkostung durch, als er einige Ähnlichkeiten zwischen dem Geschmack eines bestimmten Olivenöls und dem Ibuprofen bemerkte.

Eingeladen von der Oleocanthal Society of Andalucia, QVExtra International und der spanische Verband der Olivenölgemeinden, Beauchamp, werden einen Vortrag mit dem Titel halten ​'Oleocanthal: eine aufregende Entdeckung im Rat von Córdoba, um den Prozess zu erklären, der ihn dazu brachte, das Molekül in Olivenöl zu entdecken, das dazu beitragen könnte, das Leben vieler Menschen zu verbessern.