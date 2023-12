Die Einhaltung der Mittelmeerdiät lindert PTSD-Symptome, so eine Studie

A Studie Die von Forschern des Brigham and Women's Hospital und der Harvard TH Chan School of Public Gesundheit durchgeführte Studie hat ein neues Licht auf die komplexe Beziehung zwischen posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS), Ernährungsgewohnheiten und dem Darmmikrobiom geworfen.

Die in Nature Mental Gesundheit veröffentlichte Studie deckte einen bemerkenswerten Zusammenhang zwischen der Einhaltung von a auf Mittelmeer-Diät und eine Verringerung der PTSD-Symptome.

Auch wenn weitere Forschung erforderlich ist, sind wir näher dran, Ernährungsempfehlungen zur Vorbeugung oder Linderung von PTSD abgeben zu können. - Yang-Yu Liu, Forscherin, Brigham and Women's Hospital

PTSD ist eine angstbasierte psychische Erkrankung, die sich bei Personen entwickeln kann, die belastenden und traumatischen Situationen ausgesetzt sind, einschließlich schwerer Verletzungen, drohender Todesgefahr oder Gewalttaten.

Personen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden, haben nicht nur mit den unmittelbaren psychologischen Auswirkungen zu kämpfen, sondern sind auch einem erhöhten Risiko für chronische Gesundheitszustände wie koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, Diabetes, Autoimmunerkrankungen und sogar einen vorzeitigen Tod ausgesetzt.

Erkennen der Rolle der Ernährung und des Darmmikrobioms im Zusammenhang mit PTBS hat das Potenzial, Empfehlungen und Ergebnisse zu liefern, die den von der Störung Betroffenen zugute kommen.

Co-Autor Yang-Yu Liu von der Channing Division of Network Medicine am Brigham and Women's Hospital hob die faszinierende Beziehung zwischen dem menschlichen Darmmikrobiom und dem Gehirn hervor.

"Im Rahmen unserer Studie haben wir untersucht, wie Faktoren wie die Ernährung mit PTBS-Symptomen zusammenhängen“, sagte sie. ​"Auch wenn weitere Forschung erforderlich ist, sind wir näher dran, Ernährungsempfehlungen zur Vorbeugung oder Linderung von PTBS geben zu können.“

Das menschliche Darmmikrobiom ist ein aktiver Knotenpunkt der Stoffwechselaktivität. Im Dickdarm spielen Bakterien eine entscheidende Rolle bei der Fermentierung und Verdauung verschiedener Bestandteile, darunter Kohlenhydrate, Proteine ​​und Lipide aus dem Wirt und der Nahrung. Bei diesen Prozessen entstehen Metaboliten, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben können.

Beispielsweise entstehen bei der Fermentation von Kohlenhydraten kurzkettige Fettsäuren, hauptsächlich Acetat, Propionat und Butyrat.

Diese Verbindungen bieten zahlreiche gesundheitliche Vorteile, wie z. B. die Bereitstellung von Energie für Dickdarmzellen, die Verbesserung der Ionenabsorption, den Besitz entzündungshemmender Eigenschaften und die Regulierung der Serotoninproduktion bei gleichzeitiger Beeinflussung der Anzahl enterochromaffiner Zellen.

Bemerkenswerterweise zeigte Butyrat bei Mäusen eine antidepressivumähnliche Wirkung, die die Wirkung von Fluoxetin, einem häufigen Bestandteil vieler Antidepressiva, übertraf.

Darüber hinaus können kommensale Bakterien Neurotransmitter mit neuroaktiven Eigenschaften produzieren, darunter GABA, Serotonin und Dopamin. Diese Neurotransmitter können die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden, können aber Darmepithelzellen dazu anregen, Moleküle freizusetzen, die wiederum die neuronale Signalübertragung modulieren. Dieses komplexe Zusammenspiel kann Gehirnfunktionen und -verhalten beeinflussen.

Obwohl umfangreiche Untersuchungen den Einfluss des Darmmikrobioms auf die emotionale Entwicklung und Reaktion hervorgehoben haben, war der Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom und der posttraumatischen Belastungsstörung weitgehend unerforscht.

Die Forscher unterstrichen die Bedeutung der Erforschung der Darm-Hirn-Achse, da sie Einblicke in die gegenseitige Abhängigkeit von geistiger und körperlicher Gesundheit liefert.

Ihre Ergebnisse legen nahe, dass die Beziehung zwischen PTSD und dem menschlichen Darmmikrobiom einen vielversprechenden Forschungsansatz darstellt und das Potenzial für Empfehlungen zur Linderung der nachgelagerten negativen gesundheitlichen Folgen von PTBS bietet.

Um diesen Zusammenhang zu untersuchen, sammelte das Team Daten von 191 Teilnehmern in Teilstudien der Nurses' Gesundheit Study-II, die die Mind-Body-Studie und die PTSD-Teilstudie umfassten.

Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt: diejenigen mit wahrscheinlicher PTBS, diejenigen, die ein Trauma erlebt hatten, ohne eine PTBS zu entwickeln, und diejenigen, die in der Vergangenheit keinem Trauma ausgesetzt waren.

Jeder Teilnehmer stellte zwei Sätze mit jeweils vier Stuhlproben zur Verfügung: einen zu Beginn der Studie und einen weiteren sechs Monate später. Dieser Ansatz ermöglichte die Erfassung mikrobieller DNA-Daten und die Bestätigung der Stabilität des Darmmikrobioms jedes Teilnehmers über die sechs Monate hinweg.

Anschließend analysierten die Forscher die Zusammenhänge zwischen der Gesamtstruktur des Mikrobioms und verschiedenen Wirtsfaktoren. Zu diesen Faktoren gehörten PTBS-Symptome, Alter, Body-Mass-Index (BMI) und Ernährungsinformationen.

Durch diese Auswertung identifizierten die Forscher mehrere Wirtsfaktoren, die mit der Mikrobiomstruktur zusammenhängen, wie etwa BMI, Depression und die Einnahme von Antidepressiva.

Anschließend untersuchte das Team den Zusammenhang zwischen verfügbaren Ernährungsinformationen und PTBS-Symptomen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass bei Teilnehmern, die sich an eine Mittelmeerdiät hielten, weniger PTSD-Symptome auftraten.

Insbesondere der Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch, das in der Mittelmeerdiät größtenteils fehlt, zeigte einen positiven Zusammenhang mit der Schwere der PTBS-Symptome. Im Gegensatz dazu korrelierte der Verzehr pflanzlicher Lebensmittel negativ mit diesen Symptomen.

Die Forscher untersuchten den Zusammenhang zwischen PTBS-Symptomen und Darmmikrobiomsignaturen, um potenzielle Arten zu identifizieren, die vor PTSD schützen könnten. Eubacterium eligens erwies sich als die wahrscheinlichste Schutzart für die Störung.

Daraus kamen sie zu dem Schluss E. eligens wurde positiv mit Bestandteilen der Mittelmeerdiät wie Gemüse, Obst und Fisch in Verbindung gebracht, während ein negativer Zusammenhang mit dem Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch gezeigt wurde. E. eligens wurde zuvor mit dem Verzehr von Nüssen und vegetarischer Ernährung in Verbindung gebracht.

Während die Studie wertvolle Erkenntnisse liefert, erkennen die Autoren bestimmte Einschränkungen an, wie beispielsweise die Verwendung einer kurzen Screening-Skala für PTBS anstelle einer formalen klinischen Diagnose. Dennoch stellen die Ergebnisse eine Grundlage für zukünftige Forschungsbemühungen dar.

Dazu gehören Untersuchungen zu anderen psychischen Störungen und Ernährungsinterventionen mit dem Ziel, Empfehlungen zur Linderung oder Vorbeugung der mit diesen Erkrankungen verbundenen Symptome zu verbessern.