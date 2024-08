Möglicher Mechanismus für die kardioprotektive Wirkung von nativem Olivenöl extra

In einer Reihe kürzlich durchgeführter klinischer Studien, die von der Ethikkommission der Universität Sapienza in Rom genehmigt wurden, lieferte eine italienische Forschungsgruppe vorläufige Beweise für die kurzfristige positive Wirkung von nativem Olivenöl extra (EVOO), dem Kennzeichen der Mittelmeer-Diätzum postprandialen glykämischen und Lipidprofil bei gesunden und prä-diabetischen Erwachsenen. Parallel dazu entdeckte diese Gruppe die Inkretinregulation als plausiblen zugrunde liegenden Mechanismus für EVOO-Antioxidationsmittel und kardioprotektive Wirkungen.

Trotz solider klinischer Beweise, die die mediterrane Ernährung, insbesondere ihre Schlüsselkomponente natives Olivenöl extra (EVOO), mit einem geringeren Risiko für Gefäßerkrankungen in Verbindung bringen, gab es bisher keine klaren Hinweise darauf, wie sie ihre vaskulären Schutzwirkungen ausüben kann. Darüber hinaus wurde die postprandiale Glykämie mit einer höheren Prävalenz kardiovaskulärer Ergebnisse in der Allgemeinbevölkerung in Verbindung gebracht.

In der ersten Reihe von Studien veröffentlicht in AtheroskleroseDie italienische Gruppe demonstrierte nicht nur die ​"Schutzwirkung von EVOO auf eine Reihe von oxidativen Stressmarkern “, aber auch ​"zeigten zum ersten Mal, dass natives Olivenöl extra die NOX2-Aktivität herunterreguliert, was auf diesen enzymatischen Weg als Mechanismus hinweist, der die antioxidative Aktivität von nativem Olivenöl extra erklärt. “

Die Autoren wiesen auf die Möglichkeit hin, dass EVOO seine Wirkung durch andere enzymatische Wege bei der Kontrolle von postprandialem oxidativem Stress ausübt.

Im vergangenen Jahr ging die Forschungsgruppe noch einen Schritt weiter und zeigte an gesunden erwachsenen Freiwilligen, dass eine Mahlzeit mit zugesetztem EVOO mit einer reduzierten postprandialen Wirkung verbunden ist oxidativen Stress und verbesserte postprandiale Glykämie über den Inkretin-Regulationsmechanismus.

Es ist bekannt, dass Inkretinhormone wie das Glucagon-ähnliche Peptid-1 (GLP1) und das Glucose-abhängige insulinotrope Peptid (GIP) die Insulinsekretion induzieren und die postprandiale Blutzuckerkontrolle signifikant beeinflussen. Diese Inkretine werden durch das allgegenwärtige Enzym Dipeptidyl-Peptidase-4 (DPP-4) schnell deaktiviert, wodurch die Insulinsekretion gesenkt wird.

Die Ergebnisse der neuesten Forschung veröffentlicht in Klinische Ernährung Ferner zeigte sich, dass die Zugabe einer kleinen Menge EVOO (10 g) zu einer Mahlzeit das postprandiale glykämische und Lipidprofil dieses Mal bei prä-diabetischen Patienten verbesserte. Im Vergleich zur Kontrolle führten Mahlzeiten, die EVOO enthielten, zu einer fast 20-prozentigen Abnahme des postprandialen Blutzuckers und einer 40-prozentigen Zunahme der Insulinproduktion.

Ähnlich wie bei ihren früheren Befunden stützten die Beweise die Beteiligung von Inkretinhormonen, insbesondere GLP1, an der Regulation der postprandialen Glukose. Die In-vitro-Studien zeigten, dass EVOO zur Aktivierung beider Inkretinhormone bei gleichzeitiger Hemmung der DPP-4-Aktivität führte.

Die Autoren folgerten daraus Einbeziehung von EVOO in Mahlzeiten Verbessert das postprandiale Glukose- und Lipidprofil bei prä-diabetischen Patienten und reduziert die schädlichen Auswirkungen von hohem Zucker- und Cholesterinspiegel auf das Gefäßsystem. Sie erkennen auch an, dass weitere Forschung in dieser Gruppe mit beeinträchtigtem Glukosestoffwechsel erforderlich ist, um die Langzeiteffekte einer EVOO-Supplementierung zu bewerten.

Die Botschaft aus diesen Studien bestätigt die Auffassung, dass die Vorbeugung gegen eine Vielzahl chronischer Erkrankungen so einfach ist wie die tägliche Zugabe eines Esslöffels EVOO zu den Mahlzeiten.