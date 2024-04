Hitze und Fruchtfliegen behindern die Ernte in Peru und Nordchile

Ungewöhnlich warmes Wetter hat zu einem beispiellosen Fruchtfliegenbefall geführt und die ohnehin schon schlechten Ernteaussichten im Norden Chiles und im Süden Perus verschlechtert.

"„Die Fruchtfliegenplage im Mittelmeer richtet im Norden Chiles und im Süden Perus verheerende Schäden an“, sagte Máximo Karl Paniagua, Direktor der Azapa Valley Olive Growers Association im Norden Chiles.

Wenn sich El Niño entwickelt und es zu diesen übermäßigen Hitzewellen kommt, verbessern sich die Bedingungen für die Fortpflanzung und Ausbreitung der Mittelmeerfruchtfliege und anderer Schädlinge. - Gianfranco Vargas, Präsident, Sudoliva

Die invasive Art – ein enger Verwandter der Olivenfruchtfliege – ernährt sich von mehr als 200 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten. Während Zitrusfrüchte und Steinobst die häufigste Nahrungsquelle sind, ist bekannt, dass Weibchen auch Oliven erbeuten.

Karl hat Hinweise darauf gesehen, dass mediterrane Fruchtfliegen beginnen, einige Olivenbäume in der Region zu befallen, wobei ein größeres Vorkommen bei Bäumen festgestellt wurde, die sehr wenig Früchte trugen und nicht geerntet wurden.

Karl und Gianfranco Vargas, ein peruanischer Olivenölproduzent und Präsident des Kulturvereins Sudoliva, führten die Ausbreitung der mediterranen Fruchtfliege auf das ungewöhnlich warme Wetter zurück, das dadurch verursacht wurde El Niño.

"Wenn sich El Niño entwickelt und es zu diesen übermäßigen Hitzewellen kommt, verbessern sich die Bedingungen für die Fortpflanzung und Ausbreitung der Mittelmeerfruchtfliege und anderer Schädlinge“, sagte Vargas.

Karl fügte hinzu, dass das wärmere Wetter die Chance erhöht, dass ein größerer Teil der Fruchtfliegenlarven das Erwachsenenalter erreicht und sich fortpflanzen kann.

Die jüngste Hitzewelle in der Region hat die peruanische Olivenernte weiter beeinträchtigt, und die Produktion wird nun voraussichtlich unter die Marke fallen Schätzungsweise 700 bis 1,000 Tonnen vor ein paar Monaten, kurz vor Beginn der Ernte.

"Die Ernte war sehr schlecht“, sagte Vargas. ​"Ursprünglich hatten wir mit einer Ernte von 10 Prozent der normalen Menge gerechnet. Jetzt rechnen wir mit einer Ernte von fünf Prozent.“

Während die hohen Temperaturen die Hauptursache für den Produktionsrückgang waren, ist Vargas auch besorgt über die Auswirkungen des Fruchtfliegenbefalls im Mittelmeerraum, insbesondere auf die Hundertjährige Bäume der Region.

"Das letzte Mal, dass es in Peru zwischen 1925 und 1940 zu einem Fruchtfliegenbefall im Mittelmeerraum kam. In Tacna konnte der Befall nicht kontrolliert werden und die Olivenbäume mussten gefällt werden“, sagte er. ​"Deshalb gibt es in Tacna, Peru, keine jahrhundertealten Olivenbäume, wie man sie in Arica sehen kann.“

Während frühere El-Niño-Zyklen zu einem kleinen Befall mit Fruchtfliegen im Mittelmeerraum im Norden Chiles geführt haben, sagte Karl, dass diese alle schnell bekämpft wurden.

Er fügte hinzu, dass Chile zuvor einen langfristigen Plan umgesetzt und den Punkt erreicht habe, an dem die Fruchtfliege im Land ausgestorben sei. Einige gehen davon aus, dass es fünf Jahre dauern wird, den aktuellen Befall unter Kontrolle zu bringen.

"Chile hat das Ziel erreicht, ist aber seitdem ins Stolpern geraten“, sagte er. ​"Die Behörden lockerten die Systeme zur Bekämpfung der Mittelmeerfruchtfliege.“

Er glaubt, dass Behörden und Landwirte entschlossen handeln müssen, bevor die Olivenbäume im August zu blühen beginnen, um eine weitere Blüte zu verhindern schlechte Ernte und die weitere Ausbreitung des Schädlings.

Karl befürchtet auch, dass sich die Mittelmeerfruchtfliege bis in die Landesmitte ausbreiten wird, wenn der Befall nicht schnell eingedämmt wird, wo das meiste chilenische Olivenöl produziert wird.

Laut Karl gelang es den chilenischen Behörden zuvor, die Mittelmeerfruchtfliege zu eliminieren, indem sie von einem Olivenhain zum nächsten gingen und Behandlungen anwendeten, um die Fliegen abzutöten.

Die Behörden versuchten auch, den Befall einzudämmen, indem sie in Gefangenschaft gehaltene Mittelmeer-Fruchtfliegen bestrahlten und in den Tälern freiließen. Die bestrahlten Fliegen sind unfruchtbar und die Idee dahinter ist, dass sie sich mit anderen Fliegen paaren und Eier produzieren, aus denen nie schlüpfen wird.

Derzeit kann Chile 14 Millionen Fliegen pro Monat bestrahlen, aber Karl schätzt, dass die Behörden diesen Grenzwert auf 30 Millionen erhöhen müssen, um den Befall in den Griff zu bekommen.

Aufgrund der Beweise, die er gesehen hat, geht Karl davon aus, dass dieser Befall von Zitrusfrüchten und tropischen Früchten aus dem Norden Perus ausgeht und sich durch den illegalen Schmuggel von Obst und Gemüse nach Südperu und Nordchile ausgebreitet hat.

"Es gibt mehr als 100 informelle Straßen, die über die Grenze nach Chile führen, wo es keine Kontrollen gibt und Waren, insbesondere Obst, eingehen, und das hat zu dem Problem geführt, das wir heute haben“, sagte er.

Karl glaubt, dass mehr Leute, die die Grenze bewachen, dazu beitragen könnten, den Schmuggel zu bekämpfen, sagte aber, dass die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Bedingungen den Verkauf illegal geschmuggelter peruanischer Früchte auf chilenischen Märkten immer profitabler machen werden.

Mittlerweile werden ähnliche Tilgungsmaßnahmen auch zur Eliminierung der Mittelmeerfruchtfliege im Süden Perus durchgeführt; Karl sagte, diese Programme seien nicht ganz erfolgreich gewesen, was die Situation weiter verschärft habe.

"Für uns ist es wichtig, eng mit unseren peruanischen Kollegen zusammenzuarbeiten, um die Mittelmeerfruchtfliege in jedem Tal auszurotten“, sagte er.