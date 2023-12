Herstellung von nativem Olivenöl Extra aus Siziliens Baum des Friedens

Die Ernte erfolgte am Olivenbaum des Friedens in Palermo, Sizilien, wenige Wochen nachdem der regionale Superintendent ihn zu einem Ort von kulturellem Interesse erklärt hatte.

Eine Hommage an Richter und Staatsanwalt Paolo Borsellino, der als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten im Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Italien und international gilt, steht der Baum als Symbol für Erneuerung, Solidarität, Frieden, bürgerschaftliches Engagement und Gerechtigkeit.

"Dieser Baum hat eine immer größere gesellschaftliche Bedeutung erlangt, weshalb wir uns verpflichtet haben, ihn gemeinsam mit den Institutionen zu schützen“, sagte Francesca Grasta, Mitbegründerin des Studienzentrums Paolo und Rita Borsellino Olive Oil Times.

"Vor einigen Jahren haben wir mit dem Sammeln der Oliven begonnen, die für den Tischverzehr verarbeitet und an die Gemeinde verschenkt wurden“, fügte sie hinzu. ​"Dies ist das zweite Jahr, in dem wir produzieren Natives Olivenöl extra auch das wird gespendet. Tatsächlich gehört der Olivenbaum des Friedens der Gemeinschaft.“

Der Olivenbaum des Friedens wurde an der Stelle gepflanzt, an der der Anti-Mafia-Staatsanwalt Paolo Borsellino 1992 ermordet wurde. (Foto: Studienzentrum Paolo und Rita Borsellino)

Borsellino war inklusive zusammen mit seinem Kollegen und engen Freund Giovanni Falcone auf der Heldenliste des Time Magazine aus dem Jahr 2006. Sie kämpften gemeinsam für Gerechtigkeit und wurden beide im Abstand von einigen Monaten bei Terroranschlägen der Mafia ermordet.

Der Richter wurde am 19. Juli 1992 durch eine Autobombe in der Via D'Amelio in Palermo in der Nähe des Hauses seiner Mutter Maria Pia Lepanto zusammen mit den fünf Sicherheitsleuten Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina und Emanuela Loi getötet. Claudio Traina und Vincenzo Fabio Li Muli. Sie alle wurden mit einer Goldmedaille für bürgerliche Tapferkeit ausgezeichnet.

"„Die Idee, den Olivenbaum zu pflanzen, entstand aus einem Wunsch von Pia“, sagte Grasta. ​"In den folgenden Monaten bestand die Möglichkeit, am Ort des Anschlags ein Gedenkdenkmal zu errichten, doch während eines Gesprächs mit ihrer Tochter Rita vertraute Pia ihr an, dass sie dieses tragische Ereignis durch etwas, das das Leben repräsentiert, wieder aufleben lassen wollte Baum, und insbesondere ein Olivenbaum wegen seiner Bedeutung für Frieden.“

Ernte am Olivenbaum des Friedens in Palermo (Foto: Studienzentrum Paolo und Rita Borsellino)

"Sie wollte wirklich, dass dieser Ort ein Ort des Lebens und des Friedens wird“, fügte sie hinzu. ​"Rita fügte hinzu, dass es noch bedeutsamer gewesen wäre, wenn es aus Bethlehem gekommen wäre.“

Der Vorschlag, den Baum zu pflanzen, wurde zusammen mit einer Petition zum Sammeln von Unterschriften lanciert. Schnell erreichten bis zu 20,000 Unterschriften aus Italien und dem Ausland Palermo und das Verfahren begann.

Die Nichtregierungsorganisation International Cooperation South South (CISS) half beim Aufbau der ersten Kontakte, dann unterstützte die palästinensische und israelische Friedensbewegung Women in Black die Organisation und traf Vereinbarungen mit der salesianischen Gemeinschaft des Cremisan-Tals in Bethlehem – die Anlage stammte aus der Ländereien des Klosters, wo die italienischen Mönche seit dem 1800. Jahrhundert Olivenöl aus alten Olivenbäumen produzieren.

Ein Jahr später, während einer Zeremonie zum ersten Jahrestag des Ereignisses, wurde der durch die Explosion entstandene Abgrund mit Erde gefüllt und der Olivenbaum des Friedens gepflanzt.

"„Der Setzling kam mit dem Flugzeug an und aus Sicherheitsgründen war es nicht einmal möglich, den Erdklumpen um die Wurzeln herum aufzubewahren“, sagte Grasta. ​"Um ehrlich zu sein, sah es so zerbrechlich aus, dass niemand glaubte, dass es inmitten städtischer Gebäude überleben oder gedeihen könnte.“

"Doch heute ist es wunderschön und gedeiht“, fügte sie hinzu. ​"In seinen Zweigstellen finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen von hohem gesellschaftlichem Wert statt, darunter auch Aktivitäten mit Studierenden aus ganz Italien und dem Ausland, die das Studienzentrum regelmäßig empfängt.“

Jeden Herbst erntet und mahlt eine örtliche Kooperative die Oliven, bevor sie das daraus gewonnene Olivenöl an die Gemeinde zurückspendet. (Foto: Studienzentrum Paolo und Rita Borsellino)

Die Olivenernte ist zu einem herzlichen Ereignis geworden. Die Früchte werden sorgfältig von Hand gepflückt und an eine Mühle in Corleone geliefert, die Mitarbeiter der Kooperative beschäftigt Lavoro und nicht alleine, das von der Mafia beschlagnahmte Ländereien verwaltet.

"Die Genossenschaft hilft uns bei der Ernte, an der auch Beamte des Studienzentrums und mehrere andere Freiwilligengruppen teilnehmen“, sagte Grasta. ​"Jedes Jahr nimmt Emanuele Filiberto teil, einer der Sicherheitsleute von Borsellino, der an diesem Tag nicht im Dienst war.“

"Die Jahrestage des Anschlags sind der Höhepunkt der jährlichen Aktivitäten“, fügte sie hinzu. ​"Wir verbringen die Nacht im Gebet und am Morgen färben wir mit den Kindern aus den Vororten von Palermo die Straße und beleben sie mit Tänzen um den Baum, Musik und Theateraktivitäten.“

"Mit ihrer Atmosphäre der Begeisterung und Zusammenarbeit ist die Ernte ein weiteres großartiges Gemeinschaftsereignis, das uns hilft, Pias Wunsch zu erfüllen, dass dies ein Ort des Lebens sein möge“, schloss Grasta.