Al Piglio versucht, das Potenzial des unauffälligen Terroirs von Frosinone auszuschöpfen

In den letzten drei Jahren haben Elisabetta Petrini und ihre Familie sechs Hektar teilweise vernachlässigter alter Olivenhaine in Mittelitalien in ein preisgekröntes Anwesen verwandelt Natives Olivenöl extra Betrieb.

Al Piglio schloss die Ernte 2023/24 mit einem Höhepunkt ab und erhielt bei der Weinlese 2024 eine Silberauszeichnung für seine Marke Mezzogiorno, einen mittelintensiven Bio-Monovarietät aus Moraiolo NYIOOC World Olive Oil Competition.

Hier gibt es so viel Potenzial. Landwirte und die gesamte Produktionskette müssen erkennen, dass viel erreicht werden kann. Dies ist ein einzigartiges Gebiet mit einem einzigartigen Erbe. - Elisabetta Petrini, Inhaberin, Al Puglio

"Mit großer Freude haben wir erfahren, dass wir eine Auszeichnung erhalten haben NYIOOC Weltolivenwettbewerb“, sagte sie. ​"Für mich ist es ein wahrgewordener Traum.“

Der renommierteste Qualitätswettbewerb der Welt lobte Al Puglio für seine Geschmackserlebnisse aus Artischocke, Feigenblatt, Olivenblatt, schwarzem Pfeffer und Kaffee.

"Nach dem Studium als Olivenöl Sommelier„Wenn wir nach den besten Möglichkeiten suchen, den Produktionsprozess zu steuern, und ständig den Rat derjenigen einholen, die über mehr Wissen und Können verfügen, ist diese Anerkennung nicht nur eine große Zufriedenheit, sondern vor allem eine Motivation, kontinuierlich nach Verbesserungen zu streben“, fügte Petrini hinzu.

Neben Moraiolo baut Al Piglio in der Provinz Frosinone, etwa 55 Kilometer östlich von Rom, Rosciola- und Leccino-Oliven an.

"Rosciola ist eine wunderschöne lokale Sorte, die in unseren felsigen Hügeln gedeiht“, sagte Petrini. ​"Sie hat viele einzigartige Eigenschaften und muss früh geerntet werden, da sie früher reift als die anderen Olivensorten, die wir anbauen.“

Abgesehen von wenigen Ausnahmen ist die Region um Piglia im Norden von Frosinone nicht für die Produktion von extra nativem Olivenöl bekannt.

"„Das war die erste Herausforderung, vor der wir standen“, sagte Petrini. ​"Die lokale Olivenölkultur, die in alten Praktiken verwurzelt ist, legt in der Regel nicht Wert auf Qualität, wie wir sie heute verstehen.“

Wie in vielen anderen Regionen des Landes befindet sich auch hier eine beträchtliche Anzahl kleiner Olivenhaine in Familienbesitz. Wenn sie produktiv sind, werden diese Haine hauptsächlich für den Eigenverbrauch der Familie genutzt. Beschneiden, Düngen und Ernten erfolgen häufig nach Methoden, die über Generationen weitergegeben wurden.

"Als ich den Einheimischen sagte, dass wir Rosciola zuerst ernten wollten, also Anfang Oktober, waren einige ungläubig“, sagte Petrini. ​"Die meisten von ihnen sind es gewohnt, im Dezember zu ernten.“

Auch die Suche nach dem richtigen Partner für das Mahlen der Oliven erwies sich als Herausforderung. ​"„Die meisten Mühlen hier würden erst Ende Oktober öffnen“, sagte Petrini. ​"Wir mussten uns woanders umsehen und fanden die richtigen Mühlen in der Gegend von Colline Pontine.“

Für den Transport der Oliven vom Hain zur Mühle benötigt Petrini 30 bis 45 Minuten. Sie hofft jedoch, dass ihr jüngster Erfolg beim Weltwettbewerb die Mühlen dazu ermutigen wird, früher in der Saison mit der Eröffnung zu beginnen.

"Schauen Sie sich Rosciola und andere lokale Sorten an“, sagte Petrini. ​"Hier gibt es so viel Potenzial. Landwirte und die gesamte Produktionskette müssen erkennen, dass viel erreicht werden kann. Dies ist ein einzigartiges Gebiet mit einem einzigartigen Erbe.“

Petrini hofft, dass ihr Sieg beim Weltwettbewerb mehr Produzenten in Frosinone dazu ermutigt, sich für eine frühe Ernte zu entscheiden. (Foto: Al Piglio)

Dieses Bewusstsein spiegelt sich auch in dem Touristenort wider, den Petrini und ihre Familie rund um ihre Olivenhaine und Weinberge errichtet haben.

"Wenn unsere Gäste in unseren Suiten übernachten oder zum Abendessen in unser Restaurant kommen, stellen wir ihnen eine Liste mit nativen Olivenölen extra aus ganz Italien zur Verfügung“, sagte sie. ​"Darüber hinaus besprechen wir mit ihnen die Qualität und Eigenschaften von nativem Olivenöl extra.“

"Gemeinsam verkosten wir drei hervorragende Olivenöle, um ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Regionen, die sie repräsentieren, zu erkennen“, fügte Petrini hinzu.

Am Tisch finden die Kunden von Al Piglio eine Flasche natives Olivenöl extra des Bauernhofs, das sie nach Belieben verwenden können. ​"Das habe ich in Spanien gelernt, wo renommierte Restaurants ihren Kunden immer eine Flasche hochwertiges natives Olivenöl extra gebrauchsfertig anbieten“, sagte Petrini.

Für Al Piglio, dieses Jahr NYIOOC Die Auszeichnung krönt eine erfolgreiche Saison. ​"Ich muss sagen, diese Kampagne war für uns wahrscheinlich etwas besser als die meisten in der Region“, sagte Petrini. ​"In unserem Fall war die letzte Saison besser als die davor.“

Laut Petrini, Klimawandel stellt langfristig gesehen eine der größten Herausforderungen für Hersteller hochwertiger Olivenöle dar.

"Wir können bestimmte Dynamiken nicht umkehren, aber wir können versuchen, uns anzupassen und die Auswirkungen abzumildern, indem wir die besten Lösungen finden, um unsere landwirtschaftlichen Praktiken weiter zu verbessern“, sagte sie.

Aus diesem Grund wurde Al Piglio auch mit Blick auf Nachhaltigkeit gegründet. ​"Dank meines Hintergrunds im Energiesektor war die Einführung einer Photovoltaik-Energieproduktionsinfrastruktur, die unseren gesamten Bedarf abdeckt, eine Selbstverständlichkeit“, sagte Petrini und verwies auf andere nachhaltige Entscheidungen, darunter den Verzicht auf Kunststoff.

"Über den Klimawandel hinaus besteht eine große Herausforderung für diese Region und wahrscheinlich für ganz Italien darin, eine echte Identität auf dem Markt herauszuarbeiten“, sagte Petrini. ​"Die Artenvielfalt dieses Landes ist beispiellos, insbesondere wenn es um Oliven geht.“

"Die Vielfalt, Qualität und Einzigartigkeit der Produkte, die wir in Italien anbieten können, sind in keinem anderen Land zu finden“, schloss sie. ​"Wir sollten uns dessen bewusster sein und es auf einem Niveau bewerten, das bisher nur dem Wein vorbehalten war.“