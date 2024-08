4. 'Monna Oliva' feiert die besten italienischen Tafeloliven

Die vierte Ausgabe des nationalen Wettbewerbs um die besten Tafeloliven Monna Oliva Am 24. Juni fand in Latina im Herzen von Agro Pontino (Latium) eine Veranstaltung statt, bei der die besten von rund 90 Teilnehmern für ihre Fähigkeiten in der Olivenverarbeitung ausgezeichnet wurden.

Mehrere Hersteller aus Ligurien, den Marken, Latium, den Abruzzen, Molise, Kampanien, der Basilikata, Apulien, Kalabrien, Sizilien und Sardinien erreichten trotz der schlechten Jahreszeit ein außergewöhnliches Qualitätsniveau, so die Gruppe der Verkoster, die die Proben unter Aufsicht des Panelleiters bewerteten Ivano Caprioli.

Entlang der Route der Ursprungsbezeichnungen befanden sich die früheren Ausgaben von Monna Oliva in Castelvetrano (Sizilien). Cerignola (Apulien) und Ascoli Piceno (Marken).

Einige der Gewinner von 4th Monna Oliva

Der jüngste Veranstaltungsort der Wanderveranstaltung wurde ausgewählt, um die kürzlich erfolgte Anerkennung der geschützten Ursprungsbezeichnung (gU) durch die Oliva di Gaeta zu würdigen, deren Bezeichnung jetzt ausschließlich Tafeloliven der Sorte Itrana, auch bekannt als Gaetana, der schwarzer Typ, der die Anforderungen des Produktionsspezifikation.

"Schließlich enthielten italienische Tafeloliven einen neuen europäischen Stern “, sagte der Präsident der Mittelmeerunion der Ölkenner (UMAO), Paola Fioravanti, die den Wettbewerb konzipierte. ​"Seit Dezember ist die Oliva di Gaeta Mitglied der gU Nocellara del Belice, Bella della Daunia und Ascolana del Piceno. “

Fioravanti erklärte, dass diese Olive aus der Sorte Itrana stammt, die auf natürliche Weise gesüßt werden kann, wenn die Frucht in der Version des Oliva di Gaeta DOP perfekt ausgereift ist und wenn sie noch grün ist. In diesem Fall kann die gesamte Frucht auf natürliche Weise mit Salz verarbeitet oder geknackt und dann gewürzt werden.

"Wer sich für die Artenvielfalt italienischer Sorten interessiert, sollte Tafeloliven und Herkunftsbezeichnungen als wertvolle Unterstützung für unsere Erzeuger fördern “, überlegte Fioravanti. ​"Der Tafelolivensektor ist immer noch eine Marktnische, aber in den letzten Jahren hat er sich entwickelt und neue Möglichkeiten eröffnet, unter anderem dank einer Änderung des Lebensstils und der Ernährungsgewohnheiten der Menschen “, stellte sie fest und wies darauf hin, dass laut dem International Olive Council Der Tischverbrauch stieg in den letzten 173 Jahren um 25 Prozent.

Weitere wirtschaftliche und technische Daten wurden während des dritten Nationalen Forums zur Herstellung von Tafeloliven vorgestellt, das der Preisverleihung vorausging. Moderiert von der Journalistin Maria Antonietta Palumbo hielt der Bürgermeister von Latina, Damiano Coletta, der Vorsitzende des Konsortiums für industrielle Entwicklung, Roma Latina, Carlo Scarchilli, der Präsident der Provinz Latina, Eleonora Della Penna, die Rede Präsident der Vereinigung der Verkoster von Latina Capol, Lino Centauri, Nationalrat von Città dell'Olio, Benedetto Miscioscia und Landwirtschaftsminister der Region Latium, Carlo Hausmann.

Im Namen der Erzeuger gab es Beiträge eines Experten für ländliche Politik, Antonio Stea, eines Experten für Tafeloliven, Alberto Bono und Franco Lombardo von Geolive Belice LLC.

Monna Oliva möchte den Tafelolivensektor unterstützen, indem sie die Arbeit italienischer Hersteller fördert, unabhängig davon, ob sie traditionelle Systeme oder kontrollierte und mechanisierte Methoden verwenden. Unter diesen der kalabresische Bauer Franz Gabriele erhielt eine lobende Erwähnung für seine natürliche Bella di Cerignola.

"Ich freue mich sehr über diese Anerkennung, die meine Forschung auf diesem Gebiet belohnt hat “, sagte Gabriele und erklärte, dass Bella di Cerignola im Allgemeinen laugegehärtet und vollständig gesüßt ist, aber er verarbeitete sie mit der natürlichen Methode, um Entbitterung und Knusprigkeit zu regulieren.

"Auf diese Weise kann der Verbraucher den Ursprung der Oliven besser wahrnehmen, da die natürliche Verarbeitung den typischen Geschmack der Sorte verbessert “, erklärte er. ​"Meiner Meinung nach kann man mit einem organischen Management, gutem Wasser und gutem Salz ein großartiges Produkt erhalten “, schloss Gabriele und gab an, dass er das Salz des natürlichen Salzpfannenreservats von Trapani und Paceco in Sizilien verwendet und strenge Kontrollen durchgeführt habe auf dem Wasser.

Die Liste der Gewinner finden Sie auf der Monna Oliva Webseite.