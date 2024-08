Obwohl US-Verbraucher für frisches, aromatisches und gesundheitsförderndes Olivenöl bezahlen, a berichten Das Davis Olive Center der University of California stellte fest, dass fast 70 Prozent des in einigen kalifornischen Supermärkten verkauften Olivenöls minderwertig waren. Dieser Mangel an Qualität motivierte eine Gruppe von Davis-Studenten, ein Gerät zu erfinden, das Ranzigkeit erkennt, einen häufigen Defekt in altem, oxidiertem Olivenöl.



Die Ranzigkeit verwandelt die begehrten frischen, fruchtigen und grasigen Aromen von nativem Olivenöl extra in etwas Ähnliches ​"Buntstifte oder Play-Doh “, sagte Dan Flynn, der Geschäftsführer des UC Davis Olive Center.

Olivenöl kann durch Oxidation ranzig werden, was zum Verlust von Nährstoffen führt, einschließlich der wertvollen Antioxidantien, die für zahlreiche verantwortlich sind Nutzen für die Gesundheit mit dem Verbrauch von EVOO verbunden.

Die meisten Menschen wissen nicht, wie man ranziges Olivenöl erkennt, wenn man es nur probiert. In der Tat eine andere Davis-Studie zeigte Wenn Menschen ein altes, ranziges Olivenöl und ein frisches, gesundes Olivenöl blind schmecken, bevorzugen sie das ranzige, da sie jahrelang mit dem Geschmack und der Abneigung gegen die Bitterkeit hochwertiger EVOOs vertraut sind.

Die neue Methode, die von den Davis-Studenten entwickelt wurde, ist einfach, zielgerichtet und kann nach der durch Ranzigkeit hervorgerufenen chemischen Zusammensetzung suchen, sagte Flynn.

Siehe auch:Wie erkennt man Ranzigkeit?

Bei der Entwicklung ihrer Erfindung namens OilView identifizierten die Schüler zunächst Aldehyde als die Gruppe von Chemikalien, die sich ändern, wenn Olivenöl ranzig wird. Anschließend entwickelten sie Proteine ​​und entwickelten ein elektrochemisches System, mit dem die Enzymaktivität nachgewiesen werden konnte. Das Endprodukt ist ein enzymbasierter Biosensor, der bestimmte Aldehyde in ranzigem Olivenöl nachweist. Mathematik- und Software-Suiten helfen weiter dabei, den Grad der Ranzigkeit zu bestimmen.

Die Studenten glauben, dass die Verwendung ihres preiswerten Geräts in verschiedenen Stadien von Olivenölproduktion von Olivenölproduzenten und zufällige Flaschenabfüllungen von Einzelhändlern stellen sicher, dass die Kunden hohe Qualität erhalten Natives Olivenöl extra. Das Gerät wird voraussichtlich 60 bis 80 US-Dollar kosten und voraussichtlich in 1 bis 2 Jahren auf dem Markt erhältlich sein.

Im vergangenen Monat hat Baidu, ein führendes chinesisches Unternehmen für Internet-Suchmaschinen und Webdienste, den Kopf verdreht enthüllt Die neueste Innovation auf der Baidu World Technology Conference - Essstäbchen zum Nachweis kontaminierter Olivenöle oder Öle von minderer Qualität.