Die weltweite Olivenölproduktion dürfte zum zweiten Mal in Folge rückläufig sein

Die Ernte beginnt im gesamten Mittelmeerraum und vorläufige Produktionsschätzungen werden bereits ermittelt.

Laut Interviews mit Landwirten, Müllern und lokalen Beamten werden die sieben größten Olivenöl produzierenden Länder der Welt im Erntejahr 1.97/2023 voraussichtlich 24 Millionen Tonnen produzieren, ein Rückgang von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 23 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten vier Erntejahre.

Zusammen waren Spanien, Italien, Tunesien, Griechenland, die Türkei, Marokko und Portugal im vergangenen Jahr für 72 Prozent der weltweiten Olivenölproduktion verantwortlich. In den letzten vier Erntejahren lag dieser Wert bei 82 Prozent.

Infolgedessen wird die weltweite Olivenölproduktion im Erntejahr 2023/24 wahrscheinlich unter den 2.94 Millionen Tonnen im Jahr 2022/23 liegen, dem niedrigsten Ertrag seit 2016/17.

Laut Juan Vilar, einem in Spanien ansässigen strategischen Berater für den Olivenölsektor, könnte die weltweite Produktion auf 2.4 Millionen Tonnen sinken, ein Rückgang von 18 Prozent im Vergleich zu 2022/23 und 24 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten vier Erntejahre.

Quellen: Olive Oil Times, Internationaler Olivenrat

Während Produzenten in Spanien, Italien, Tunesien, Marokko und Portugal in diesem Jahr bessere Ernten erwarten, wird erwartet, dass die Produktionssteigerungen bescheidener ausfallen als die deutlichen Rückgänge, die in der Türkei und Griechenland vorhergesagt wurden.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung dessen, was Erzeuger und Beamte in diesem Erntejahr in den sieben Haupterzeugerländern erwarten.

Spanien

Nach der die historisch schlechte Ernte des letzten JahresDie spanischen Beamten sind optimistisch, dass sich das Erntejahr 2023/24 verbessern wird. Die Produktion soll von 664,033 Tonnen auf 765,362 Tonnen steigen.

Trotz der 15-prozentigen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr wird die Produktion voraussichtlich immer noch 34 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten vier Erntejahre bleiben. Als Ergebnis Olivenöl Es wird erwartet, dass die Preise weiter steigen bis Mai.

Einige Regenfälle im Sommer und Herbst bedeuteten, dass das größte Olivenöl produzierende Land der Welt einiges davon erhielt Erholung von der historischen Dürre.

Allerdings beschädigten die sengenden Frühlingstemperaturen einige Bäume während ihrer Blüte, was zu einem geringeren Fruchtansatz in Andalusien, der weltweit größten Olivenölproduktionsregion, führte.

Insgesamt Es wird erwartet, dass die Produktion in Andalusien steigen wird 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 550,600 Tonnen. Allerdings liegt dieser immer noch 40 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen vier Spielzeiten.

Erzeuger im Zentrum des Landes meldeten zudem Schäden durch Fröste im zeitigen Frühjahr, die ebenfalls zu einem geringeren Fruchtansatz führten. Dennoch sind Bauern und Müller in Kastilien-La Mancha, EstremaduraAuch die Autonomen Gemeinschaften Valencia, Katalonien und Aragón erwarten in diesem Jahr hervorragende Ernten.

Italien

Landwirte und Beamte in Italien erwarten Die Produktion soll 290,000 Tonnen übersteigen im Jahr 2023/24, wobei einige große Produzenten mehr als 300,000 Tonnen prognostizieren.

Sollte sich das untere Ende dieser Schätzung bewahrheiten, würde dies einer Ertragssteigerung von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresertrag entsprechen, aber weiterhin 4 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten vier Ernten bleiben.

Die steigende Produktion ist vor allem auf die vielversprechenden Bedingungen im Süden des Landes zurückzuführen, darunter die Regionen Apulien, Kalabrien und Sizilien, die für rund 70 Prozent der italienischen Produktion verantwortlich sind.

In anderen für die Olivenölproduktion äußerst wichtigen Regionen wie der Toskana sieht die Ernte mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen sehr herausfordernd aus.

"Die Olivenanbausaison war gut und die Qualität scheint gut zu sein. Wir erwarten auch einen höheren Ertrag im Vergleich zu anderen Farmen in der Region“, sagte Luca Perotti, Generaldirektor des zentraltoskanischen Produzenten. Azienda Pometti, Sagte Olive Oil Times.

"Diese [positiven] Schätzungen sind hauptsächlich auf die Aufmerksamkeit zurückzuführen, die wir regenerativen landwirtschaftlichen Praktiken widmen, unterstützt durch Technologie und umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet“, erklärte Perotti.

Tunesien

Mit einer Ausbeute von 220,000 Tonnen Olivenöl erwartet Im Erntejahr 2023/24 rechnen die tunesischen Produzenten mit einer deutlichen Erholung 180,000 Tonnen der Vorsaison.

"Dieses Mal regnete es zu entscheidenden Zeiten, was zur Verbesserung der Situation beitrug“, sagte Hédi Belkhodja, General Manager von Producer und Exporteur Bulla Regia, Sagte Olive Oil Times.

El-Battan, Tunesien (AP)

Auf die Möglichkeit weiterer Regenfälle in den entscheidenden Wochen vor der Ernte wies Belkhodja hin ​"Unter den richtigen Bedingungen ist es möglich, dass die Gesamtbeteiligung das erreicht Das US-Landwirtschaftsministerium prognostiziert 250,000 Tonnen. Unter normalen Bedingungen dürfte es eher bei 200,000 oder 220,000 Tonnen liegen.“

Beamte in mehreren bedeutenden Olivenöl produzierenden Regionen, darunter Sfax und Gafsa, gehen davon aus, dass die Renditen in diesem Jahr aufgrund erhöhter Investitionen in diesem Sektor und besserer klimatischer Bedingungen wieder ansteigen werden.

"In diesem Jahr war die Erntekampagne aufgrund der schwierigen klimatischen Bedingungen in Tunesien aufgrund von Regenrückständen und hohen Temperaturen für einen vorzeitigen Termin geplant“, sagte Taher Mbarki, Regionalkommissar für Landwirtschaft und hydraulische Ressourcen, gegenüber lokalen Medien.

Griechenland

Nach der Rekordertrag von 330,000 Tonnen im letzten Jahr, Olivenölproduktion in Griechenland ist mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen, mit vorläufigen Schätzungen von 200,000 Tonnen.

Basierend auf dieser Prognose wird erwartet, dass die griechische Olivenölproduktion im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent zurückgehen und 28 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten vier Erntejahre liegen würde.

Kalo Pedi, Griechenland (AP)

Erzeuger und Beamte im Land führten den Produktionsrückgang darauf zurück, dass viele Haine in den Wald gingen ​'„außerhalb des Jahres“ im natürlichen Wechselzyklus des Olivenbaums in Kombination mit den extremen Wetterereignissen in einigen Teilen des Landes und der Entstehung der Olivenfruchtfliege in anderen.

Auf Kreta, auf das rund ein Drittel der nationalen Produktion entfällt, rechnen die Behörden mit einer der schlechtesten Ernten der Insel seit Beginn der Aufzeichnungen. Ein warmer und feuchter Sommer schuf ideale Bedingungen für das Gedeihen der Olivenfruchtfliege, die beispiellose Schäden an den Wäldern auf der ganzen Insel verursachte.

Unterdessen erlebten andere griechische Inseln und die nördlichen Regionen der Halbinsel einen sehr warmen Winter, der dazu führte, dass viele Bäume weniger kühle Stunden bekamen als nötig, um im folgenden Frühjahr Früchte zu tragen.

Türkei

Nach einer Rekordausbeute von 421,000 Tonnen Letztes Jahr, das die Türkei zum zweitgrößten Produzenten der Welt machte, ist die diesjährige Ernte mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen.

Mustafa Tan, Präsident des National Olive and Olive Oil Council, sagte Olive Oil Times dass die Produktion im Erntejahr 180,000/2023 voraussichtlich nur 24 Tonnen erreichen wird, was einem Rückgang von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 33 Prozent unter dem Durchschnitt der vorangegangenen vier Erntejahre entspricht.

Eine Kombination aus vielen Herstellern im Land, die eintreten ​'„außerhalb des Jahres“ im natürlichen Wechselzyklus des Olivenbaums und extreme Wetterereignisse in einigen Teilen des Landes wurden auf den Produktionsrückgang zurückgeführt.

Erzeuger im Westen und Südwesten der Türkei sagten, das kalte und regnerische Wetter im Frühjahr habe Pollen weggespült und die Blüten vieler Bäume beschädigt, was zu einem geringeren Fruchtansatz geführt habe. Darüber hinaus beschädigte Hagel in einigen Teilen des Landes Bäume während der Blütezeit.

Zuletzt in der Osttürkei Das tödliche Erdbeben im Februar Olivenbäume und Mühlen wurden erheblich beschädigt, was zu einer geringeren Produktion führte.

Marokko

Beamte und Produzenten in Marokko erwarten, dass die Olivenölproduktion steigt um 10 Prozent im Vergleich zur Ernte 2022/23 und erreicht eine geschätzte Gesamtmenge von 117,700 Tonnen.

Sollten sich die Produktionsprognosen bewahrheiten, würde die diesjährige Ernte immer noch deutlich unter dem Durchschnitt der vorangegangenen vier Erntejahre liegen, den der International Olive Council auf 150,500 Tonnen schätzt

(Foto: CHO Group)

Die steigende Olivenölproduktion kommt trotz der Prognose des Landwirtschaftsministeriums des Landes, dass die Olivenproduktion in diesem Jahr ein ähnliches Niveau wie im Vorjahr erreichen wird.

"Dies ist auf eine reduzierte Produktion von Tafeloliven in diesem Jahr zurückzuführen“, sagt Adil Bajoub, Agraringenieur und Koordinator von Marokkos erster Master-Abschluss speziell für Olivenöl, Sagte Olive Oil Times.

"Die Mehrheit der Erzeuger plant, ihre Oliven zu verarbeiten, da der Reifeprozess durch die Hitzewelle im August und September beschleunigt wurde“, fügte er hinzu. ​"Darüber hinaus ist der Preis für Olivenöl in diesem Jahr sehr hoch, was die meisten Produzenten dazu ermutigt, ihre gesamte Produktion ausschließlich für Olivenöl zu verwenden.“

Nach Ansicht einiger Beamter hätte die Olivenölproduktion höher ausfallen können, wenn nicht die Auswirkungen von Dürre, extremen Wetterbedingungen und dem Erdbeben im September, das Bäume in verschiedenen Teilen des Landes beschädigt hätte, gewesen wären.

Portugal

Das schätzen Beamte und Produzenten in Portugal Die Produktion wird ihren Aufwärtstrend fortsetzen im iberischen Land und erreicht rund 145,000 Tonnen.

Sollte sich die Prognose bestätigen, würde die Produktion in Portugal darüber hinausgehen Vorjahresgesamtmenge von 125,000 Tonnen um 16 Prozent und im Durchschnitt der letzten vier Jahre um etwas mehr als 1 Prozent.

Die Erzeuger führten den Produktionsanstieg darauf zurück, dass viele Haine im Land in den Keller gingen ​'im natürlichen Wechselzyklus des Olivenbaums, zusammen mit einem feuchten Winter und Frühling, der die Reservoirs und Grundwasserleiter auffüllt.

Allerdings wird nicht davon ausgegangen, dass jeder Teil des Landes die Vorteile einheitlich in Anspruch nehmen wird. Der Produktionsanstieg ist in erster Linie auf die extrem dichten Wälder des Alentejo zurückzuführen, deren Hektarfläche steigt jährlich.

Unterdessen verzeichnete die Produktion in den traditionellen Olivenhainen im Norden des Landes einen Produktionsrückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Costas Vasilopoulos hat zu diesem Bericht beigetragen.