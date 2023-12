Treffen Sie die Start-ups in Mittelitalien, die verlassene Olivenhaine wiederbeleben

Initiativen dazu Wiederherstellung verlassener Olivenhaine in Italien haben in den letzten Jahren zugenommen, was mit einem wachsenden Bewusstsein dafür einhergeht Umweltwert des Olivenbaums.

Verschiedene Organisationen engagieren sich für Wiederherstellungsprojekte, indem sie Pläne zur Adoption von Olivenbäumen für Bürger und Unternehmen erstellen, die Programme zur sozialen Verantwortung von Unternehmen verfolgen. Lokale Gemeinschaften schätzen die wiederbelebten Haine als neue Gemeinschaftsräume.

In der Toskana wurde das Start-up Ager Oliva gegründet, um den Millionen verlassener Olivenbäume in der Region im Kampf neues Leben einzuhauchen Klimawandel, zusammen mit Unternehmen, die dies anstreben ihre Kohlendioxidemissionen kompensieren.

"Die Liebe zu den Olivenbäumen wurde mir von meinem Großvater weitergegeben, der Olivenöl produzierte. Schon als Kind hatte ich den Wunsch, ein eigenes Unternehmen in der Branche zu gründen“, sagte Tommaso Dami, Wirtschaftswissenschaftler und Gründer von Ager Oliva Olive Oil Times. ​"Als ich die Daten über Millionen verlassener Olivenbäume in unserer Region las, wurde mir klar, dass ich etwas tun kann, um dieses Problem anzugehen.“

"Die Landaufgabe ist auf mangelnden Generationenwechsel zurückzuführen“, fügte er hinzu. ​"Viele Menschen, die kleine oder große Grundstücke erben, sind aufgrund bereits bestehender beruflicher und familiärer Verpflichtungen und weil sie sich die Grundstücke nicht leisten können, nicht in der Lage, diese zu verwalten ständig steigende Produktionskosten. Dann kam mir die Idee von Fernadoptionen, aus denen nach 2020 ein konkretes Projekt wurde.“

Unmittelbar nach dem In Italien wurde die Sperrung wegen der Covid-19-Pandemie aufgehoben, Dami gründete ein Team mit Ana Soto, einer Expertin für nachhaltigen Tourismus, und Cosimo Lunetti, einem Videofilmer und Drohnenpiloten.

Nach der Erstellung der Website und der Einrichtung des Social-Media-Profils führten sie eine Werbekampagne durch, um die Reaktion des Marktes zu testen, die sowohl in Italien als auch im Ausland sehr positiv war. Dann gründeten sie im März 2021 ihr innovatives Agrar-Startup.

"Wir haben mit der Wiederherstellung von Olivenhainen in Pistoia, Montecatini und Florenz begonnen, insbesondere in den Ausläufern des Montalbano in der Nähe Geburtsort von Leonardo Da Vinci“, sagte Dami.

Olivenhain am Geburtsort von Leonardo Da Vinci nach der Bergung durch Ager Oliva

"Die ersten 700 Bäume wurden alle innerhalb von nur drei Monaten nach dem Start des Startups geborgen. Von diesen Olivenbäumen wurden 400 von CPL Concordia übernommen, einem großen Unternehmen mit Sitz in der Emilia-Romagna, das sich auf das Management von Energiesystemen spezialisiert hat“, fügte er hinzu. ​"Sie kontaktierten uns, nachdem sie einen Artikel über unser Projekt in der Lokalzeitung gelesen hatten, und wurden bald unsere Kunden. Sie unterstützen uns seit drei Jahren und werden ab dem nächsten Jahr die Teilnahme an unserem neuen Pflanzprogramm in Italien prüfen.“

Ihr neues Projekt besteht darin, Olivenbäume auf Brachland in der Toskana und anderen Regionen Italiens zu pflanzen und die neuen Haine in den folgenden Jahren zu bewirtschaften.

Ziel ist es auch, das zu erweitern Natives Olivenöl extra Produktion. Das Team von Ager Oliva führt derzeit Gespräche über die Übernahme der Verwaltung einer Fläche von 3,000 Hektar unbebautem Land in Latium.

"Durch die Finanzierung der Olivenbaumplantage und die Betrauung mit der mehrjährigen Bewirtschaftung haben die Unternehmen die Möglichkeit, Kohlendioxid durch ein Null-Kilometer-, naturbasiertes und wissenschaftlich validiertes System zu kompensieren“, sagte Dami.

"„Wir bieten ihnen nicht nur die Möglichkeit, CO--Emissionen auszugleichen, sondern auch Teambuilding-Aktivitäten vor Ort mit den Mitarbeitern durchzuführen und die Artenvielfalt zu schützen“, fügte er hinzu. ​"Mit letzterer Möglichkeit können sie Biodiversitätsgutschriften erhalten und diese an ihre Mitarbeiter verschenken.“

Nach der Präsentation von Ager Oliva auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im Jahr 2023 wird das Team zum zweiten Mal an der Veranstaltung teilnehmen, um die neuesten Entwicklungen und bevorstehenden Projekte vorzustellen.

Das Startup hat 12 Hektar überwiegend jahrhundertealte Olivenbäume wiederhergestellt und plant, im folgenden Jahr weitere 25 Hektar wiederherzustellen.

Nach Berechnungen der Universität Florenz und des Nationalen Forschungszentrums Florenz wurden in fast drei Jahren mehr als 500 Tonnen Kohlendioxid aus der Umwelt entfernt.

Die Projekte des Startups können sowohl von Unternehmen als auch von Einzelpersonen unterstützt werden, die in jeder Erntesaison mit dem hochwertigen nativen Olivenöl extra aus den geborgenen Olivenbäumen entschädigt werden. Ihre Früchte werden in einer hochmodernen Zwei-Phasen-Mühle in Quarrata in der Provinz Pistoia zerkleinert.

"Zusätzlich zu uns dreien gibt es noch ein Büropersonal und externe Mitarbeiter“, sagte Dami. ​"Wir verfügen über eine gut strukturierte Organisation, die es uns ermöglicht, viele Pflanzen zu verwalten, auch wenn wir die Anzahl der zu erholenden und zu verwaltenden Haine erweitern.“

Eine weitere Mission von Ager Oliva besteht darin, die Kultur des nativen Olivenöls extra zu verbreiten und das Bewusstsein für den Umweltschutz bei Veranstaltungen in den wiederhergestellten Obstgärten zu schärfen.

Das Team von Ager Oliva in einem Olivenhain in Pistoia vor der Genesung

"Wir organisieren Veranstaltungen mit den Unterstützern, darunter auch Schülern öffentlicher Schulen“, sagte Dami. ​"Einige Schulen haben bereits Picknicks und umweltpädagogische Touren für das nächste Frühjahr beantragt.“

"Wir bringen die Schüler zu einem Besuch der Leonardo-da-Vinci-Museen und anschließend zu den Olivenhainen, wo sie an einem Tag mit Umwelt- und Kulturschulungen teilnehmen, die sich auf die Schlüsselrolle des Olivenbaums in der Region und die Vorteile von nativen Oliven extra konzentrieren Öl“, fügte er hinzu.

In Umbrien wurde Le Olivastre 2014 gegründet, um alte, verlassene Olivenhaine am Ufer des Trasimenischen Sees wiederherzustellen.

Eine weibliche Version des italienischen Wortes für Oleaster, nämlich der wilde Olivenbaum, ist der Name, den die Gründer für ihren gemeinnützigen Verein gewählt haben, dem kürzlich ein gleichnamiger Catering-Betrieb hinzugefügt wurde.

"Meine beiden Freunde und ich waren aus anderen italienischen Regionen nach Passignano sul Trasimeno in der Provinz Perugia gezogen, und wie es bei Nicht-Ortsansässigen oft passiert, die Orte mit neuen Augen sehen, haben wir uns auf den ersten Blick in diese Landschaft verliebt. was in der Tat von einzigartiger Schönheit ist“, sagte Mitbegründerin Emanuela De Stefanis Olive Oil Times.

"Wir spazierten durch einige Obstgärten unweit unserer Häuser, wo diese verlassenen, jahrhundertealten Olivenbäume auffielen, und mit der Zeit begannen wir uns zu fragen, ob wir etwas Nützliches für den Ort tun könnten, der uns willkommen hieß“, fügte sie hinzu.

Daher beschlossen sie, die Früchte einzusammeln, die andernfalls ungenutzt auf den Boden gefallen wären, und lieferten sie an eine Mühle in der Gegend, um extra natives Olivenöl zu gewinnen.

"Uns wurde klar, dass wir unserer Erhaltungs- und Produktionstätigkeit Kontinuität hätten verleihen sollen, um der Gemeinschaft zu helfen“, sagte sie. ​"Dann boten wir an, mit Hilfe unserer Familien und Freunde ein paar weitere verlassene Grundstücke, sowohl private als auch öffentliche, zu verwalten. Außerdem waren einige Älteste im Dorf so freundlich, uns einige Ratschläge zu geben.“

Es war für sie selbstverständlich, ein Studium zu beginnen und eine Ausbildung zum Verkoster und Gartenschneider zu absolvieren sowie Mahltechniken zu erlernen. Sie gingen Partnerschaften mit einer Gruppe von Agrarwissenschaftlern ein und gründeten den Verein.

Das Team hinter Le Olivastre (Foto: Alessandra Baldoni)

"Wir waren gerade rechtzeitig für ein sehr schwieriges Olivenerntejahr, als es zu einem schweren Befall kam Olivenfruchtfliege Es kam im ganzen Land vor“, sagte De Stefanis. ​"Mit Unterstützung des Pflanzenschutzdienstes der Region Umbrien und anderer Fachleute organisierten wir öffentliche Treffen, bei denen wir den Olivenbauern, oft Hobbybauern, die Auswirkungen der Olivenfliege auf die Früchte und die verfügbaren Präventions- und Abwehrsysteme erklärten. Ich freue mich sagen zu können, dass wir für viele Kleinbauern zum Bezugspunkt geworden sind.“

Der erste wiedergewonnene Obstgarten, der historische Olivenhain von San Crispolto aus dem 18th Jahrhundert, darunter 250 jahrhundertealte Dolce-Agogia-Bäume, eine typische Sorte des Trasimenischen Sees.

Im Laufe der Jahre gelang es Le Olivastre mithilfe von Freiwilligen und saisonalen Mitarbeitern, sechs Olivenhaine mit mehr als 1,500 Bäumen autochthoner Sorten zu regenerieren. Ihre Früchte werden in einer Mühle in Castiglione del Lago zerkleinert, die über modernste Technologie verfügt.

Heute umfasst der von De Stefanis mit Paola Sticchi und Antonella Panciarola geführte Verein italienische und internationale Mitglieder. Hinzu kommen die Adoptanten, die den Namen ihrer Olivenbäume wählen können und am Ende der Erntesaison das extra native Olivenöl aus den restaurierten Obstgärten erhalten.

"Anwender sind sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen“, sagte De Stefanis. ​"Letztes Jahr hat Costa d'Oro, ein großes Abfüllunternehmen für natives Olivenöl extra, im Rahmen eines Programms zur sozialen Verantwortung des Unternehmens mehrere Bäume adoptiert, einen für jeden seiner Mitarbeiter.“

Einer der letzten kleinen Obstgärten, die der Verein wiederhergestellt hat, liegt auf steilem Gelände mit herrlichem Blick auf den See. Tatsächlich ist es eines der Ziele von Le Olivastre, neben der Erhaltung der lokalen Artenvielfalt auch die Landschaft zu schützen.

"Wir führen eine echte Wiederherstellung des Territoriums durch und unsere Idee ist es, Wege durch die Wälder zu schaffen, die möglich sind Wird für leichte Wanderungen verwendet“, sagte De Stefanis. ​"Wir haben bereits einige Initiativen innerhalb des Olivenhains organisiert und laden unsere Mitglieder ein, gesellschaftliche Veranstaltungen vorzuschlagen, da die wiederhergestellten Olivenhaine Orte für die Gemeinschaft sein sollen.“

"Darüber hinaus haben wir kürzlich in San Feliciano einen Gemüsegarten wiederbelebt, in dem wir Safran anbauen, und diese Aktivität hat uns den Zugang zu den anderen Produkten des Sees eröffnet“, fügte sie hinzu. ​"Dann haben wir den Schritt gewagt, unsere eigene Küche vorzuschlagen, deren Herzstück das Olivenöl ist.“

"Mit einem Imbisswagen bringen wir unser hochwertiges Streetfood, das aus Käse, Brot, Wein und nativem Olivenöl extra von anderen Bauern aus dem See zubereitet wird, zu den lokalen Veranstaltungen“, schloss De Stefanis. ​"Bei diesen Gelegenheiten organisieren wir Olivenölverkostungen mit dem Ziel, die Kultur des hochwertigen Olivenöls extra vergine zu verbreiten.“