Abgesehen von Hitzewelle und Stromausfällen prognostizieren die Südafrikaner eine Erholung der Produktion

Südafrikanische Olivenbauern erwarten im Jahr 2024 einen guten Ertrag, auch wenn die Ernte aufgrund überdurchschnittlicher Temperaturen früher als üblich beginnt.

In der Region Westkap, dem Zentrum der Olivenindustrie des Landes, kam es in den letzten Wochen zu Rekordtemperaturen von weit über 40 °C. Die Schuld trägt der südafrikanische Wetterdienst (SAWS). Klimawandel und El Niño.

Lastabwürfe spielen immer eine Rolle, aber wir waren proaktiv und werden über Ersatzstrom verfügen, um dieses Problem anzugehen. Wir erwarten eine deutlich höhere Ernte als 2023 und können es kaum erwarten, loszulegen. - Philip King, Geschäftsführer, Mardouw Olive Estate

Unterdessen sagte Wendy Petersen, die Geschäftsführerin der South African Olive Industry Association (SA Olive), dass einige Produzenten damit rechnen, zwischen 10 und 20 Prozent mehr Oliven zu ernten als im letzten Jahr.

Im Jahr 2023 produzierte Südafrika etwa 1.2 Millionen Liter Olivenöl im Vergleich zu 1.7 Millionen Liter .

"„Einige Hersteller erwarten 50 bis 60 Prozent höhere Mengen (als im letzten Jahr), aber sie sind in der Minderheit“, sagte Petersen.

"Im Laufe der Jahre haben wir einen erheblichen Fokus auf die Qualität unserer Produkte gelegt, was sich deutlich in der Qualität unserer Produkte bemerkbar macht internationale Auszeichnungen und Auszeichnungen, die südafrikanische Olivenölproduzenten auf internationalen Plattformen erhalten haben“, fügte sie hinzu.

Petersen warnte jedoch, dass die Hersteller von Tafeloliven und Olivenöl Schwierigkeiten haben, mit Importen mit niedrigeren Preisen zu konkurrieren, was in den letzten Jahren ein Problem darstellte. Sie fügte hinzu, dass Betrug weiterhin problematisch sei, da skrupellose Importeure versuchen, die hohen Preise auszunutzen.

"Die Tatsache, dass es sich bei Olivenöl nicht um einen Agrarrohstoff mit Mehrwertsteuerbefreiung handelt, beeinflusst seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt“, sagte Petersen. ​"Die Wettbewerbsbedingungen für Olivenöl sind ungleich.“

"Wir brauchen die Regierung, die eingreift und anerkennt, dass Oliven ein wichtiges landwirtschaftliches Gut sind, das die Schaffung von Arbeitsplätzen und Beschäftigung fördert“, fügte sie hinzu. ​"Dies stimuliert auch neue Marktteilnehmer im Olivenanbau und die Entwicklung seltener und erforderlicher landwirtschaftlicher Fähigkeiten auf internationaler Ebene.“

Lastabwürfe – rotierende Stromausfälle, um einen Zusammenbruch des nationalen Stromnetzes zu verhindern – frustrieren die Olivenbauern des Landes, indem sie die Betriebskosten erhöhen und während der Erntesaison einen weiteren unvorhersehbaren Faktor hinzufügen.

Im Jahr 2023 verbrachte das Land 1,742 Stunden ohne Strom, was 72.6 Tagen entspricht, wobei der durchschnittliche Südafrikaner fast 20 Prozent des Jahres ohne Strom verbringt.

Die Aussichten für 2024 sind nicht besser, da die Berichte über die kohlebefeuerte Grundlast (die anhaltende Mindestlast, die ein Stromversorgungssystem liefern muss) des Landesstromversorgers Eskom stagnieren.

"Der Lastabwurf hat zu höheren Betriebskosten geführt, die sich auf die Margen der landwirtschaftlichen Betriebe und die Endproduktpreise auswirken“, sagte Petersen. ​"Elektrizität bleibt eine große Herausforderung in der Landwirtschaft, und das ist auch in der Olivenindustrie der Fall.“

Sie hat hinzugefügt, ​"Es wirkt sich nicht nur auf die Preise aus, sondern wirkt sich auch direkt auf die Qualität des Endprodukts aus, wenn es nicht unmittelbar nach der Ernte verarbeitet wird.“

Der Lastabwurf erschwert die Olivenölproduktion in Südafrika und zwingt die Produzenten dazu, in Generatoren oder erneuerbare Energien zu investieren. (Foto: Tobin Jones)

Nick Wilkinson, der Miteigentümer von Olivenanwesen Rio Largo, gelegen zwischen Robertson und Ashton in der südafrikanischen Provinz Westkap, bestätigte, dass die größte Herausforderung, die sie für die Zukunft sehen, der Lastabwurf ist, der zu Problemen bei der Produktionsplanung führt.

"Wir verfügen zwar über Solarenergie und Ersatzgeneratoren, um die Ausfälle im nationalen Stromnetz auszugleichen, aber dadurch steigen die Produktionskosten, und im Winter können wir bis zu acht Stunden am Tag ohne Strom sein“, sagte er.

"Wir hatten letztes Jahr eine sehr große Ernte, also rechnen Sie damit, dass wir etwas unter dem Vorjahresniveau liegen werden“, fügte Wilkinson hinzu. ​"Aber die Qualität sieht außergewöhnlich aus, bei guten Wachstumsbedingungen und ohne Pilzkrankheiten oder Schädlingsbefall. Ich gehe davon aus, dass die Ernte des Landes höher sein wird als im letzten Jahr.“

Nicht weit von Rio Largo entfernt, das Team von Olivenanwesen Mardouw werde auch bald mit der Ernte beginnen.

Die Produzenten von Mardouw Olive Estate rechnen mit einer Rekordernte. (Foto: Mardouw Olive Estate)

"Normalerweise beginnen wir Anfang April, aber aufgrund der sehr hohen Temperaturen in den letzten zwei Monaten gehen wir davon aus, dass die Ernte 2024 Mitte März beginnen wird“, sagte Philip King, der Geschäftsführer des Unternehmens.

Dennoch ist King in bester Stimmung und sieht keine Probleme, die die Ernte in diesem Jahr erschweren könnten. ​"Wir sind so bereit wie möglich“, sagte er. ​"Lastabwürfe spielen immer eine Rolle, aber wir waren proaktiv und werden über Ersatzstrom verfügen, um dieses Problem anzugehen.“

"Wir erwarten eine viel höhere Ernte als 2023 und können es kaum erwarten, loszulegen“, fügte King hinzu.

Wir bewegen uns nach Osten, Babylonstoren im Franschhoek-Weintal begann Ende Februar mit der Ernte einiger grüner Manzanilla-Tafeloliven.

Sie zogen Anfang März zur Ölproduktion nach Frantoio und erwarteten, dass die Ernte bis Juni andauern würde.

Das Produktionsteam von Babylonstoren sagte, dass die diesjährige Ernte aufgrund der hohen Hitze im Herbst früher begonnen habe. (Foto: Babylonstoren)

"Die diesjährige Erntesaison scheint früher zu beginnen als in der letzten Saison, vor allem aufgrund der starken Hitze, die wir diesen Sommer im Weintal Franschhoek erlebt haben“, sagte Petrus van Eeden, Olivenspezialist von Babylonstoren.

Er fügte hinzu, dass angesichts der globalen Marktbedingungen mit geringem Ölangebot und hohe OlivenölpreiseEs besteht Unsicherheit hinsichtlich der diesjährigen Ernte im Vergleich zur vorherigen.

"Obwohl viele Betriebe eine vielversprechende Ernte zu haben scheinen, bleibt unklar, ob der Ertrag unseren Ölbedarf genauso effektiv decken wird wie zuvor“, sagte van Eeden. ​"Angesichts der vorherrschenden hohen Preise könnten die Verbraucher unter Druck geraten, was im Laufe der Zeit möglicherweise zu einem Rückgang der lokalen Nachfrage führen würde.“

"Angesichts der geringeren Ernte Renditen, die wir in Europa gesehen haben und einem Rückgang der Produktion in Südafrika in der letzten Saison ist es vernünftig zu erwarten, dass Kunden im Vergleich zu den Vorjahren mit höheren Preisen für einen Liter Öl konfrontiert werden“, fügte er hinzu.