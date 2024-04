Die Widerstandsfähigkeit der endemischen Olivensorten Tunesiens

Chetoui und Chemlali sind die beiden wichtigsten in Tunesien endemischen Olivenbaumsorten. Olivenbauern in der zunehmend heiß und trocken Nordafrikanisches Land lobt seine Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel.

Trotz eines zweiten Jahres in Folge mit Hitzewellen und Dürre in Afrikas größtem Olivenöl produzierenden Land, Die Produktion erholte sich auf 220,000 Tonnen, was dem Fünfjahresdurchschnitt entspricht.

Chetoui und Chemlali haben sich im Laufe der Zeit ständig weiterentwickelt und an die spezifischen klimatischen Bedingungen ihrer Herkunftsregion angepasst. - Donia Sfar, Exportmanagerin, Fermes Ali Sfar

"„Die Widerstandsfähigkeit dieser Bäume gegenüber dem Klimawandel ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter ihre Anpassungsfähigkeit an aktuelle Klimabedingungen und ihre Fähigkeit, sich an veränderte Bedingungen anzupassen“, sagt Donia Sfar, Exportmanagerin von Fermes Ali Sfar, Sagte Olive Oil Times.

Die Produzenten hinter dem preisgekrönten Familienunternehmen haben in den letzten fünf Jahrzehnten die organoleptischen und gesundheitsfördernden Eigenschaften dieser lokalen Sorten gefördert.

Siehe auch: Herstellerprofile

Die Bemühungen von Fermes Ali Sfar wurden im Jahr 2024 belohnt NYIOOC World Olive Oil Competition, wobei seine beiden monovarietalen Bio-Marken von Tesoro del Rio mit Silberpreisen ausgezeichnet wurden.

"Fermes Ali Sfar wurde 1970 gegründet und wird von drei Generationen weitergegeben. Es ist ein Familienunternehmen, das auf die Herstellung von Olivenöl und die Vermarktung seiner selbst geernteten Produkte spezialisiert ist“, sagte Sfar.

"„Fermes Ali Sfar betreibt drei Farmen mit einer Fläche von mehr als 485 Hektar und 25,000 Olivenbäumen am Fuße des Zaghouan-Gebirges im Nordosten Tunesiens“, fügte sie hinzu. ​"Der Haupthof ist mit einer Mühle ausgestattet, die weiterhin Oliven auf traditionelle Weise mit Granitmühlensteinen und Mattenpressen presst.“

Fermes Ali Sfar baut auf drei Farmen im Nordosten Tunesiens 25,000 Olivenbäume auf 485 Hektar an. (Foto: Fermes Ali Sfar)

Sfar glaubt, dass der Erfolg des Unternehmens, das bei drei aufeinanderfolgenden Ausgaben des Weltwettbewerbs ausgezeichnet wurde, auf seiner Fokussierung auf Chetoui und Chemlali beruht.

Während die beiden einheimischen Olivensorten immer noch am häufigsten angebaut werden, gibt es in jüngster Zeit eine Zunahme europäischer Sorten wie Arbequina, Coratina und Koroneiki.

Coratina gedeiht in Plantagen mit hoher Dichte, während Arbequina und Korneiki in extrem hoher Dichte angebaut werden können, was von der Regierung und einigen Produzenten genehmigt wird als die Zukunft ansehen des Olivenölsektors des Landes.

"Chetoui und Chemlali haben sich im Laufe der Zeit ständig weiterentwickelt und an die spezifischen klimatischen Bedingungen ihrer Herkunftsregion angepasst“, sagte sie. ​"Dürretoleranz, ein entscheidender Faktor für das Überleben des Anbaus, bedeutet, dass Chetoui- und Chemlali-Olivenbäume unter Bedingungen erhöhter Wasserknappheit überleben können.“

Die beiden Sorten sind außerdem bemerkenswert resistent gegen häufige Schädlinge und Krankheiten, die aufgrund des tunesischen Klimas von Natur aus selten sind. Die Kombination dieser Faktoren hat Tunesien zum weltweit größten Bioproduzenten gemacht Natives Olivenöl extra.

Qualitätsauszeichnungen steigern den Bekanntheitsgrad tunesischer Markenolivenöle extra vergine. (Foto: Fermes Ali Sfar)

Neben ihrer Dürre- und Krankheitsresistenz weisen Chetoui und Chemlali laut Sfar eine bemerkenswerte phänologische Flexibilität auf.

"Die Fähigkeit dieser Olivensorten, ihren Wachstumszyklus an klimatische Schwankungen anzupassen, ist ein Schlüsselelement ihrer Widerstandsfähigkeit“, sagte sie. ​"Chetoui und Chemlali sind für ihre phänologische Flexibilität bekannt, das heißt, sie können sich an wechselnde Wetterbedingungen anpassen, indem sie den Zeitpunkt der Blüte und Fruchtbildung anpassen.“

Trotz der Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Olivensorten Chetoui und Chemlali sei die kontinuierliche Herstellung von hochwertigem nativem Olivenöl extra in Tunesien nach wie vor ein komplexer und anspruchsvoller Prozess, sagte Sfar.

Da die Sicherstellung der Qualität des Olivenöls bei den Oliven beginnt, sagt sie, ernte das Unternehmen ​"zum optimalen Zeitpunkt der Reife“, wobei oft Quantität zugunsten der Qualität geopfert wird.

Werbung

"„Unsere Oliven werden nach der Ernte schnell verarbeitet, um Verfall und Oxidation zu vermeiden“, sagte Sfar. ​"Diese schnelle Verarbeitung ist wichtig, um die Aromen und Geschmacksrichtungen zu bewahren nützliche Verbindungen unseres Olivenöls.“

"Nach der Gewinnung wird unser Olivenöl unter geeigneten Bedingungen gelagert, um Oxidation und Verfall zu vermeiden und seine Qualität zu erhalten“, fügte sie hinzu. ​"Schließlich führen wir eine strenge Qualitätskontrolle durch, um sicherzustellen, dass unser Produkt den höchsten Standards entspricht.“

Die jährliche Durchführung dieses Prozesses ist zeit- und kostenintensiv und erhöht den Wert der Olivenöl-Qualitätsauszeichnungen für das Unternehmen.

Die endemischen Sorten Chetoui und Chemlali haben sich als widerstandsfähig gegenüber dem sich ändernden Klima Tunesiens erwiesen. (Foto: Fermes Ali Sfar)

"Eine Auszeichnung bei der NYIOOC „Das kann nur eine Quelle immensen Stolzes und großer Zufriedenheit sein“, bestätigte Sfar. ​"Dies stellt eine Anerkennung unseres Fachwissens, unseres Know-hows und unseres Engagements für die Herstellung von hochwertigem Olivenöl dar.“

Während die überwiegende Mehrheit des tunesischen Olivenöls in großen Mengen nach Spanien und Italien exportiert wird, um dort gemischt, abgefüllt und unter europäischen Marken verkauft zu werden, gehört Fermes Ali Sfar zu einem wachsenden Kontingent von Produzenten, die sich dem Trend zuwenden einzeln verpackte Exporte, die den örtlichen Landwirten und Müllern einen größeren wirtschaftlichen Mehrwert bieten.

"Diese Auszeichnungen verleihen unseren Marken zusätzliche Glaubwürdigkeit und ermöglichen es uns, uns in einem wettbewerbsintensiven Markt hervorzuheben und die Aufmerksamkeit von Verbrauchern zu erregen, die auf der Suche nach Qualität und Authentizität sind“, sagte Sfar.

"Die durch diesen Sieg gewonnene Anerkennung kann neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen“, schloss sie. ​"Dazu könnte ein noch stärkerer Ausbau unserer internationalen Marktpräsenz, der Zugang zu neuen Vertriebskanälen oder sogar Partnerschaften mit weiteren Unternehmen gehören.“