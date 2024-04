Der kroatische Landwirtschaftsminister lobt den am meisten ausgezeichneten Produzenten des Landes

Mit der Bekanntgabe seiner vier Auszeichnungen Anfang dieser Woche Avistrien wurde der am meisten ausgezeichnete kroatische Produzent in der Weltrangliste für Olivenöl und dieses Jahr NYIOOC.

Die Hersteller sind in der nordwestlichen Region Istriens ansässig erhielt drei Gold Awards und eine Silberauszeichnung beim Weltwettbewerb 2024, womit sich die Gesamtzahl seit 24 auf 2018 erhöht.

"Wir sind stolz auf unsere Erfolge“, sagten die Inhaber Beatrix und Rudolf Nemetschke Olive Oil Times. ​"Wir haben jede Auszeichnung mit Freunden in Istrien und Österreich gefeiert.“

Das Paar lebt in Sankt Wolfgang im Norden Österreichs, baut aber seit fast einem Jahrzehnt Oliven in Sveti Lovreč an. Dieser ehemalige Sitz des venezianischen Bischofs verfügt über die ideale Lage und den idealen Boden für den Olivenanbau.

Vor neun Jahren kaufte das Paar etwa 85 Hektar Land mit 400 verlassenen Olivenbäumen, die es seitdem restauriert hat.

Sie haben 1,600 Bäume gepflanzt, hauptsächlich istrischer und ausgewählter italienischer Sorten. Der Olivenhain umfasst derzeit 35 Hektar und es besteht die Absicht, ihn zu erweitern. ​"Unser Ziel ist es, 15,000 Bäume zu haben und diese biologisch anzubauen“, sagte Rudolf Nemetschke.

Der Schwerpunkt des Paares liegt auf typisch istrischen Sorten wie Buža, Storta, Karbonazza, Rožignola oder Istarska Bijelica und bevorzugt italienische Sorten wie Leccino, Frantoio, Pendolino, Itrana und Amaurino.

Das Erfolgsgeheimnis des Unternehmens seien laut Nemetschke die unterjährig durchgeführten agrartechnischen Maßnahmen, auch während der Ernte, und das Team dahinter.

"„Wir haben ein Team aus Experten und Arbeitern, die seit Jahren zusammenarbeiten“, sagte Nemetschke. ​"Ich versuche auch, mich an der ganzen Arbeit zu beteiligen.“

Das Unternehmen setzt auf Qualität statt Quantität und führt jede Saison eine frühe Ernte durch. Im Erntejahr 2023/24 produzierte Avistria 1,242 Liter Natives Olivenöl extra, unter Berufung auf widrige klimatische Bedingungen und die Olivenfruchtfliege als große Herausforderungen.

"„Wir ernten im frühen Reifestadium, wenn die Früchte von bester Qualität sind“, sagte Nemetschke. ​"Daraus produzieren wir grüne, besonders würzige, entsprechend bittere, aber harmonische Öle mit betont fruchtigen Aromen.“

Er fügte hinzu, ​"Bei den Ölen handelt es sich größtenteils um sortenreine Öle, und wir produzieren auch eine hochwertige istrische Cuvée-Mischung.“

Das Paar erntet die Oliven mit Handrechen und transportiert sie innerhalb weniger Stunden zur Mühle. ​"„Wir produzieren ausschließlich natives Olivenöl extra“, sagte Nemetschke. ​"Unmittelbar nach der Ernte verarbeiten wir die Früchte in einer hochmodernen Pieralissi-Ölmühle.“

Laut Weltrangliste für Olivenöl Daten zufolge ist Avistria der am häufigsten ausgezeichnete kroatische Produzent NYIOOC und belegte weltweit den siebten Platz für die meisten Auszeichnungen.

Al Torcio ist mit 16 Auszeichnungen der am zweithäufigsten ausgezeichnete kroatische Produzent, gefolgt von OPG Ivica Vlatkovic, die 15 hat.

"Den ersten haben wir gewonnen NYIOOC Auszeichnung im Jahr 2018“, sagte Nemetschke. Seitdem hat Avistria an jeder Ausgabe des Wettbewerbs teilgenommen.

"Es ist ein tolles Gefühl zu gewinnen NYIOOC Auszeichnungen für alle Öle, die wir produzieren“, sagte Nemetschke. ​"Außerdem zum ersten Mal Gold für unseren Cuvee Istrian Blend, der in den letzten Jahren Silber gewonnen hat.“

Der nachhaltige Erfolg des Unternehmens blieb nicht unbemerkt. Als die Nachricht von ihrer jüngsten Anerkennung bekannt wurde, gratulierte Marija Vučković, die kroatische Landwirtschaftsministerin, dem Paar.

"Als Österreicher, die in Istrien Olivenhaine anbauen, sind wir besonders stolz“, sagte das Paar.

Nemetschke sagte, die damit verbundenen Auszeichnungen und Anerkennungen hätten dem Unternehmen geholfen, seine nativen Olivenöle extra zu vermarkten.

Avistria verkauft Die meisten seiner Öle kommen aus Österreich hat aber lokale Kunden in Istrien. Die Marketingstrategie orientiert sich an der Zielgruppe Verbraucher, Privatkunden, Restaurants, Hotels und bestimmte Fachgeschäfte.

Das Paar plant außerdem, auf seinem istrischen Anwesen ein neues Landhaus mit einem Verkostungsraum und einer kleinen Ölmühle zur Verarbeitung seiner Oliven zu bauen.

"„Wir sind zufrieden“, sagte Nemetschke. ​"Dies ist eine neue Motivation für das kommende Olivenanbaujahr.“