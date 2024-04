Den Baumschulen in Spanien gehen die Olivenbaumsetzlinge aus

Die Ernte 2023/24 steht bereits vor der Tür und die Landwirte im größten Olivenöl produzierenden Land der Welt bereiten sich darauf vor, neue Olivenbäume zu pflanzen.

Während kürzlich veröffentlichte Daten zeigen, dass die Olivenanbaufläche in Spanien im Jahr 2023 weiter zugenommen hat, haben Baumschulen in der gesamten südlichen Autonomen Gemeinschaft Andalusien Schwierigkeiten, die Nachfrage nach neuen Olivenbaumsetzlingen zu decken.

In einem neuen berichtenNach Angaben des spanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung stieg der Olivenanbau im Jahr 2,788,084 auf 2023 Hektar, was einem Anstieg von 0.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und leicht über dem Durchschnitt aller Holzkulturen liegt.

Siehe auch: Der CEO von Acesur hebt Andalusiens Schlüsselrolle für die Zukunft des Sektors hervor

Baumschulen in der größten Olivenölproduktionsregion Spaniens sagen jedoch, dass sie nicht über genügend neue Setzlinge verfügen, um die steigende Nachfrage zu decken. Einige berichten den lokalen Medien, dass die Reservierungen für neue Olivenbäume bis 2025 laufen.

La Conchuela, eine bekannte Baumschule in Córdoba, der zweitgrößten Olivenöl produzierenden Provinz Andalusiens, teilte dies EFE Agro mit hohe Olivenölpreise am Ursprung, sinkende Mandel- und Pistazienpreise und wachsendes Interesse von Private-Equity-Gruppen und Investmentfonds waren für die Engpässe verantwortlich.

Ein nasser Start ins Jahr 2024 in Verbindung mit einer höheren Produktion im Erntejahr 2023/24 als bisher erwartet hat dazu geführt, dass die Olivenölpreise von ihren historischen Höchstständen gefallen sind, aber die Preise bleiben deutlich über allen vorherigen Zeiten.

Die Olivenölproduktion in Spanien erholte sich vom historischen Tief der Vorsaison auf 831,0000 Tonnen im Jahr 2023/24 und ließ nach Befürchtungen einiger Experten dass die Ernte erneut nicht mehr als 700,000 Tonnen betragen würde.

Aufgrund des Regens und einer besseren Produktion beträgt ein Kilogramm Natives Olivenöl extra Der Verkaufspreis beträgt jetzt 7.000 €, ein Rückgang gegenüber dem Rekordhoch von 8.988 € Mitte Januar. Allerdings sind die aktuellen Preise immer noch mehr als doppelt so hoch wie im April 2022.

Baumschulen in ganz Andalusien führen den Mangel an Setzlingen auch auf die Zunahme von Plantagen mit hoher und sehr hoher Dichte zurück.

Sie beobachten in Spanien eine Verlagerung weg von traditionellen Olivenhainen – wo die Produktionskosten etwa 4.50 Euro pro Kilogramm produziertem Öl betragen – hin zu High-Density- und Super-High-Density-Anbaugebieten, bei denen die Produktionskosten oft weniger als 1 Euro pro Kilogramm betragen.

Baumschulen sehen diese Verschiebung aufgrund der Sorten von Olivenbaumsämlingen, die derzeit am stärksten nachgefragt werden, darunter Picual.

Die Sorte, die für ungefähr verantwortlich ist ein Drittel der weltweiten Olivenölproduktion wird weitgehend in bewässerten, dicht besiedelten Olivenhainen verwendet. Neben der lokalen Nachfrage berichten Baumschulen von steigenden Verkäufen an Landwirte in Frankreich, Portugal und Italien.

Einige Beamte in Andalusien führen die steigende Nachfrage nach Olivenbaumsetzlingen auf die historische Dürre auf der iberischen Halbinsel und den demografischen Wandel zurück.

Da der Füllstand der Stauseen deutlich unter dem Durchschnitt liegt, ersetzen Landwirte in Südspanien wasserintensive Nutzpflanzen wie Tomaten, Mais und Reis durch Olivenhaine mit hoher Dichte, die weniger Wasser verbrauchen und weniger Arbeitskräfte erfordern.