Uruguay ist Gastgeber einer Konferenz über Forschung und Innovation im Olivenölsektor

Schätzungsweise 200 bis 300 Wissenschaftler, Olivenölproduzenten, -verkäufer und Beamte werden sich im November zum zweiten jährlichen Treffen in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo versammeln Lateinamerikanische Olivenölkonferenz.

Teilnehmer der zweitägigen Veranstaltung, die für den 8. November geplant istth und 9th, wird die Herausforderungen und Chancen diskutieren, denen sich die weltweit größte Olivenölproduktionsregion außerhalb des Mittelmeerbeckens gegenübersieht.

Adriana Gámbaro, eine der Organisatorinnen der Veranstaltung und Direktorin der Abteilung für Lebensmittelwissenschaft und -technologie der Universität Uruguay der Republik, sagte Olive Oil Times dass die Konferenz eine Gelegenheit bietet, ein öffentliches Wissen über den Olivenanbau und die Olivenölproduktion speziell für südamerikanische Bedingungen zu schaffen.

Siehe auch: Konferenzen geben Schwung für den pakistanischen Olivenölsektor

"Die Boden-, Regen- und Klimabedingungen unterscheiden sich völlig von denen anderer Olivenanbaugebiete“, sagte Gámbaro. ​"Eines der Ziele besteht darin, die gesamte in der Region durchgeführte Forschung zu teilen.“

Während viele private Unternehmen in der gesamten Region Forschung betreiben, veröffentlichen sie ihre Ergebnisse nicht. Gámbaro betonte daher, dass die Konferenz eine wichtige Rolle bei der Verbreitung der von Universitäten und Forschungsinstituten durchgeführten Forschungsergebnisse in der Öffentlichkeit spielen werde.

Zu den Diskussionsthemen gehören die besten agronomischen Praktiken, Mahltechniken und -technologie sowie die Ökonomie des Olivenöls.

Beispielsweise wird in einem Panel darüber diskutiert, wie Landwirte in Uruguay und Südbrasilien mit Pilzen wie z. B. umgehen können Colletotricum und andere Schädlinge und Krankheiten, die durch feuchte Sommerbedingungen begünstigt werden.

Außerdem wird es Vorträge über den Einsatz von Enzymen geben Natives Olivenöl extra Produktion, ein aufstrebendes Interessengebiet in Australien und Amerika, aber ein kontroverses Thema in Europa, so eine Studie der University of the Republic.

"„Wir werden die wichtigsten Ergebnisse unseres Projekts auf der Konferenz vorstellen“, sagte Gámbaro. ​"Es wird auch Unternehmen geben, die diese Enzyme mit Ständen auf der Veranstaltung verkaufen.“

Ein weiteres Ziel der Konferenz ist es, Menschen aus dem gesamten Kontinent zusammenzubringen, um ihre Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.

"„Konferenzen sind Orte, an denen man sich auf eine Sache konzentriert und eine Interaktion mit den Forschern stattfindet“, sagte Gámbaro. ​"Es entstehen gemeinsame Projekte.“

Sie ist davon überzeugt, dass die Vorteile persönlicher Interaktionen fehlten erste Ausgabe der Konferenz, die nach einer einjährigen Verzögerung aufgrund der Covid-2021-Pandemie im April 19 digital stattfand.

Diese Interaktionen finden in lockeren Gesprächen auf der Veranstaltung und in der formelleren Umgebung von Diskussionsrunden statt, darunter eine über das Potenzial für Öltourismus in der ganzen Region.

"Es ist eine Gelegenheit für Produzenten, diesen Vorträgen zuzuhören und zu sagen: ​'wie interessant, was sie tun; „Vielleicht kann ich das Gleiche oder etwas Ähnliches tun“, sagte Gámbaro.

Die Unterstützer der Geschützte geografische Angabe Mendoza Das Konsortium wird auch darüber diskutieren, wie es den ersten geografischen Indikator der Region für natives Olivenöl extra entwickelt hat.

"Sie werden besprechen, wie der Prozess zur Erlangung der g.g.A. aussah, was auch den Ton angeben und anderen Regionen die Schritte beibringen kann, die sie unternehmen müssen, um dasselbe zu erreichen“, sagte Gámbaro.

Auf der Veranstaltung werden auch Strategien zur Steigerung des Olivenölverbrauchs in der Region, zur Bildung von Genossenschaften, zur Entwicklung von Skaleneffekten, zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit und zur Wertsteigerung von Mahlnebenprodukten untersucht.

"Das Endziel besteht darin, dass jeder die nativen Olivenöle extra aus der Region probieren kann“, sagte Gambaro.

Die Konferenz beginnt am Tag nach der Bekanntgabe der Mario Solinas Awards des International Olive Council für die südliche Hemisphäre in Montevideo.

Die Teilnehmer können native Olivenöle extra aus dem gesamten Kontinent probieren und sehen, wie sich das organoleptische Profil derselben Olivensorten von Region zu Region unterscheidet.

Wissenschaftler und Forscher haben bis zum 15. September Zeitth ihre Studien und Präsentationen einzureichen. Es gibt zwar keine angekündigte Frist für die Anmeldung von Landwirten, Produzenten, Verkäufern oder der Öffentlichkeit für die Konferenz, die Kosten betragen jedoch 110 US-Dollar pro Person. Studenten können sich für 60 $ anmelden.