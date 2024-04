Kleine Produzenten und Oleotourismus stehen bei Ercole Olivario im Mittelpunkt

Ercole Olivario, ein Wettbewerb für den besten Italiener Natives Olivenöl extra, schloss seine 32nd Ausgabe am 6. Aprilth in Perugia im Auditorium San Francesco al Prato, einem kulturellen Wahrzeichen der umbrischen Hauptstadt.

Ercole Olivario wird vom italienischen Verband der Handelskammern für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft (Unioncamere) in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Umbrien gefördert und ist der einzige institutionelle nationale Wettbewerb, der sich dem Olivenölsektor widmet.

Der in den letzten Jahren um mehrere Nebeninitiativen erweiterte Wettbewerb zielt darauf ab, italienische Olivenölproduzenten zu fördern und qualitätsorientierte Unternehmen zu unterstützen.

Während der Abschlussveranstaltung gaben Federico Sisti und Giorgio Mencaroni, der Generalsekretär bzw. Präsident der Handelskammer Umbrien, die 12 Gewinner der begehrten Trophäe bekannt, die aus einer Miniaturnachbildung des Tempels des Herkules Olivarius besteht.

Der Tempel des Herkules Olivarius wurde im zweiten Jahrhundert v. Chr. im Herzen Roms erbaut. (Foto: Ercole Olivario)

Ausgezeichnet wurden zwei Produzenten aus Umbrien, Sardinien und Apulien sowie jeweils ein Produzent aus Trentino-Südtirol, der Toskana, MoliseAuch Kampanien, Kalabrien und Sizilien wurden ausgezeichnet.

Die Hälfte der siegreichen Produzenten hat dies getan Geschützte Ursprungsbezeichnung (PDO) und Geschützte geografische Angabe (g.g.A.) Zertifizierungen.

Die preisgekrönten Olivenöle werden Gegenstand des Projekts zur Überwachung der Haltbarkeitsdauer sein, das in Zusammenarbeit mit der Universität Perugia durchgeführt wird.

"Für diese Ausgabe haben wir dieses experimentelle Forschungsprojekt vorgestellt, das das Prestige des Wettbewerbs weiter bestätigt“, sagte Mencaroni.

"Es wird durch instrumentelle und sensorische Analysen durchgeführt und konzentriert sich auf Daten zur Langzeitlagerung der extra nativen Olivenöle der Finalisten“, fügte er hinzu. ​"Unter besonderer Berücksichtigung ihrer gesundheitlichen Eigenschaften wird die Studie sowohl für Hersteller als auch für Verbraucher nützliche Informationen liefern.“

Unterdessen wurden bei der vierten Ausgabe des Tafeloliven-Qualitätswettbewerbs acht Auszeichnungen an Produzenten aus Sizilien, Apulien, Latium und den Abruzzen vergeben, wobei eine Auszeichnung pro Verarbeitungsmethode vergeben wurde.

Darüber hinaus wurden drei sizilianische Landwirte mit g.

Sisti sagte, der Nebenwettbewerb sei ins Leben gerufen worden, um Kleinproduzenten, von denen einige die Mindestproduktionsanforderungen für größere Wettbewerbe nicht erfüllen, die Möglichkeit zu geben, zu experimentieren und ihre nativen Olivenöle extra von einem Expertengremium beurteilen zu lassen.

"„Es ist in der Tat zu einem Inkubator geworden, in dem wir herausragende Olivenöle extra vergine entdecken, und auch zu einer Erfahrung, durch die die Landwirte die Möglichkeit haben, sich für die Teilnahme am Hauptwettbewerb in der Zukunft zu schulen und sich der globalen Marktkonkurrenz besser stellen zu können“, sagte er sagte.

Regionale Gremien wählten die Teilnehmer von Ercole Olivario während der in den vergangenen Wochen durchgeführten Verkostungen aus. In einigen Regionen erfolgte die Auswahl im Rahmen eines Wettbewerbs.

Fünfzehn Marken aus Latium wurden zugelassen, nachdem sie den Premio Roma Evo in der Handelskammer von Rom gewonnen hatten, während 13 umbrische Marken beim Oro Verde dell'Umbria-Wettbewerb in der örtlichen Handelskammer ausgewählt wurden.

Die Jury des nationalen Wettbewerbs bestand aus 16 professionellen Verkostern aus allen teilnehmenden italienischen Regionen unter der Leitung eines Juryleiters und eines Koordinators.

Federico Sisti (links) und Giorgio Mencaroni (rechts) mit Marina Colonna und Andrea Caterina bei der 32nd Ercole Olivario (Foto: Ercole Olivario)

Die Veranstaltung sah auch den Start der erster Bericht über Oleotourismus in Italien, das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Verein Città dell'Olio, dem Unaprol-Coldiretti-Konsortium und Roberta Garibaldi, einer führenden Expertin für Gastronomie- und Weintourismus.

Laut ihrer Studie umfasst die Öltourismusbranche des Landes rund eine Million Unternehmen mit einem Produktionswert von fast zwei Milliarden Euro.

Der Bericht enthält detaillierte Daten, weitere Einblicke in die Attraktivität des Sektors und die Best Practices italienischer Unternehmen, die ein oleotouristisches Empfangsprojekt entwickeln.

Die Organisatoren von Ercole Olivario haben kürzlich den Giorgio Phellas-Sonderpreis für Oleotourismus eingeführt, der an das sizilianische Unternehmen Mandranova ging.

"Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung, weil wir fest an das Potenzial des Oleotourismus glauben“, sagte Miteigentümerin Silvia Di Vincenzo Olive Oil Times. ​"Unser Unternehmen liegt in der Nähe des Tals der Tempel von Agrigent, einem UNESCO-Weltkulturerbe und touristischem Bezugspunkt.“

"Wir verfügen über eine aufnahmefähige Struktur, in der wir Menschen aus der ganzen Welt aufnehmen und sie in Schulungen zur Verkostung von Mini-Olivenöl einbeziehen“, fügte sie hinzu. ​"Diese Schulungen umfassen eine Erläuterung des gesamten Produktionsprozesses, Informationen zu den ernährungsphysiologischen Eigenschaften von nativem Olivenöl extra und Vorschläge für Speisenempfehlungen.“

"Wir möchten, dass diejenigen, die unser Unternehmen besuchen, verstehen, was ein hochwertiges natives Olivenöl extra ist und was hinter seiner Herstellung steckt“, fuhr Di Vincenzo fort.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden weitere Sonderpreise an Unternehmen aus der Toskana, Molise, Trentino-Südtirol, Kalabrien und Umbrien verliehen, die sich in verschiedenen Bereichen wie weibliches und junges Unternehmertum, digitale Kommunikation und Verpackung hervorgetan haben.

Schließlich erhielt der beste auf Sardinien hergestellte Sortenwein der Saison eine Auszeichnung.

Die Gewinner von Ercole Olivario in jeder Kategorie sind:

Natives Olivenöl Extra – Leicht fruchtig

Erstklassifiziert: Molensis, Marina Colonna, Molise

Extra natives Olivenöl – mittelfruchtig

Erstmals klassifiziert: GangaLupo, Azienda Agricola Bisceglie Maria, Apulien

Zweitklassifiziert: Alphabetum, Masoni Becciu di Deidda Valentina, Sardinien

Natives Olivenöl Extra – Intensiv fruchtig:

Erstklassifiziert: Concordu, Nicola Solinas, Sardinien

Zweitklassifiziert: Torchia, Oleificio Torchia, Kalabrien

Drittklassifiziert: Schinosa, Aziende Agricole Di Martino, Apulien

PDO/PGI – Leicht fruchtig:

Erstklassifiziert: Batta DOP Umbria Colli del Trasimeno, Frantoio Batta, Umbrien

PDO/PGI – Mittelfruchtig:

Erstklassifiziert: Colleruita DOP Umbria Colli Assisi – Spoleto, Azienda Agraria Viola, Umbrien

Zweitklassifiziert: Brioleum Garda DOP Trentino, Azienda Agricola Brioleum, Trentino-Südtirol

Dritte Klassifizierung: Agrestis Nettaribleo Dop/Bio DOP Monti Iblei – Monte Lauro, Società Cooperativa Agricola Agrestis, Sizilien

PDO/PGI – Intensiv fruchtig:

Zuerst klassifiziert: Hirpinia DOP Irpinia – Colline dell'Ufita, San Comaio, Kampanien

Zweitklassifiziert: Organic Bio IGP Toscano, Frantoio Franci, Toskana

Die Gewinner von Goccia d'Ercole sind:

Natives Olivenöl extra:

Erstklassifiziert: Biologico, Società Agricola Buonamici Srl Unipersonale, Toskana

Zweitklassifiziert: Rodonea, Società Agraria Petrizzelli Snc, Apulien

Drittklassifiziert: Selezione del Conte, Tenuta il Corno, Toskana

gU/g.g.A.:

Erstklassifiziert: Foglie di Platino IGP Sicilia Biancolilla Bio Premier Cru, Società Agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl, Sizilien

Zweitklassifiziert: DOP Involio Nocellara del Belice, l'Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia, Sizilien

Drittklassifiziert: Don Peppino IGP Sicilia, Azienda Agricola Sikulus, Sizilien

Das Ercole Olivario-Website Auf den Social-Media-Seiten finden Sie eine vollständige Liste der Gewinner des Jahres 2024 sowie Informationen zu den geplanten Veranstaltungen.