Beamte hoffen, dass die Gewinnergebnisse die Olivenproduktion in Herzegowina ankurbeln

Der Olivenanbau entwickelt sich in Herzegowina rasant, was nach Ansicht der Einheimischen bald der nächste sein wird ​"Star“ der Olivenölwelt.

Herzegowina liegt direkt östlich von Kroatien und ist die südlichste und etwas kleinere der beiden Regionen, die Bosnien und Herzegowina umfassen.

Unsere beiden Öle, die beim Wettbewerb in New York angetreten und ausgezeichnet wurden, sind ein Indikator für das große Potenzial des Olivenanbaus in der Herzegowina. - Marko Ivanković, Direktor, Föderales Agro-Mittelmeer-Institut Mostar

"Wir machen große Schritte nach vorne“, sagte Marko Ivanković, Direktor des Föderalen Agro-Mittelmeer-Instituts Mostar.

Die Tradition des Olivenanbaus in der Region ist umfangreich. Oliven sind in diesem Gebiet seit der Antike präsent. Nachweis von Olivenölproduktion kann auf römische Überreste in Čapljina und Mogorjelo im Südwesten der Herzegowina zurückgeführt werden.

Gelegentlich waren Oliven dabei zusammen mit Weinbergen gepflanzt und in Hinterhöfen seit Jahrhunderten, aber der organisierte Anbau hat erst vor kurzem begonnen.

Seit 1977 ist die Zahl der Olivenbäume in der Herzegowina dramatisch gestiegen und stieg von 6,000 auf derzeit 87,000, die 350 Hektar bedecken. In den letzten 45 Jahren ist die Zahl der Olivenbäume um 1,450 Prozent gestiegen, ein Rekordwert für den europäischen Mittelmeerraum.

Interessant ist auch die Struktur der Olivenfarmen der Region: In Ljubuški gibt es 10 große, darunter die von Dragan Mikulić, mit 7,000 Bäumen auf 50 Hektar. Neben den Großen starten über 200 Kleinere mit einer Größe von 0.3 Hektar pro Betrieb.

"Die meisten neuen Plantagen wurden in den letzten 10 Jahren gebaut“, sagte Ivanković.

Mit dem Aufkommen des Anbaus entwickelte sich auch die Olivenverarbeitung. Slavko Ramljak, der Besitzer einer der ersten Ölmühlen, erinnert sich, wie die herzegowinischen Olivenbauern begannen zu lernen, wann sie geerntete Früchte pflücken und verarbeiten sollten.

"Anfangs wussten sie nicht, dass sie die Oliven so schnell wie möglich zur Ölmühle bringen mussten, um sie innerhalb von 24 Stunden zu verarbeiten“, sagte er. ​"Heute lagern sie Oliven ordnungsgemäß in Kisten, anders als sie in Eimern oder Plastiktüten gelagert wurden und beschädigte Früchte nicht getrennt wurden.“

"Sie sammelten und ließen Früchte fallen, um mehr Öl zu haben, was seine Qualität verringerte. Das passiert nicht mehr“, fügte Ramljak hinzu.

Die jährliche Olivenölproduktion in der Herzegowina beträgt etwa 260,000 Liter.

Ivanković bestätigte Ramljaks Erinnerungen. Vor etwa 10 Jahren organisierte das Föderale Agro-Mittelmeer-Institut Mostar die ​'Olive Days 2011' Veranstaltung. Nur 24 Olivenölproben kamen zur Bewertung an.

"Dann, und ein paar Jahre später, gab es überhaupt Öle Unterricht, von Lampante zu Jungfrau zu Natives Olivenöl extra“, sagte Ivanković. ​"Inzwischen hat sich die Situation zugunsten von Premium-Ölen geändert. Alle Öle sind jetzt in der ​'Klasse „nativ extra“.

Am 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition, Öl aus Bosnien und Herzegowina wurde zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet. Allerdings wurden erstmals zwei Produzenten aus dem Land ausgezeichnet.

Die Weingut der Familie Škegro gewann einen Gold Award für seine Marke Krš, eine mittlere Mischung aus Leccino-, Oblica-, Pendolino- und Cipressino-Oliven. Inzwischen ist die Familie Slavko Čula erhielt einen Silver Award für Mandino, seine mittlere Mischung aus Leccino-, Pendolino- und istrischen Bjelica-Oliven.

"Unsere beiden Öle, die beim Wettbewerb in New York angetreten sind und Preise gewonnen haben, sind ein Indikator für das große Potenzial des Olivenanbaus in der Herzegowina“, sagte Ivanković.

Das Föderale Agro-Mittelmeer-Institut Mostar wird andere Olivenbauern ermutigen, an zukünftigen Ausgaben des teilzunehmen NYIOOC.

Ivanković behauptet, dass herzegowinische Öle in Bezug auf die Qualität nicht hinter spanischen, italienischen, griechischen oder anderen Ölen aus weitaus bekannteren Olivenöl produzierenden Ländern zurückbleiben.

Im Rahmen des Projekts der Europäischen Union Aristoil, die sich der Erforschung und Förderung verschrieben hat ​"Olivenöl mit hohem Phenolgehalt “, haben herzegowinische Öle gezeigt Polyphenol zählt so hoch wie alle anderen: bis zu 600 Milligramm pro Kilogramm.

Im Rahmen des Projekts analysieren die Forscher die phenolischen Bestandteile in Olivenöl mit einem innovativen Kernspinresonanz Technik, Flüssigchromatographie und Spektrophotometrie, um den gesundheitlichen Wert des Olivenöls wissenschaftlich nachzuweisen.

Herzegowina liegt zwischen der Adria im Südwesten und den hohen kontinentalen Bergen des Westbalkans im Norden. Miro Barbarić, ein sachkundiger Mitarbeiter des Bundesinstituts, sagte, die gesamte Region sei nicht vollständig für den Olivenanbau geeignet.

Er fügte jedoch hinzu, dass das Gebiet von Herzegowina zum größten Teil eine Höhe von mehr als 400 Metern nicht überschreite. Als solches eignet es sich mit seinem submediterranen Klima für den Anbau von Oliven.

Die Produzenten hoffen, die Gesamtzahl der Olivenhaine von 350 auf 1,000 Hektar zu erhöhen.

"Laut Köppens Klimaklassifikationen, gehören diese Lokalitäten der Makroregionen zu einem Klimauntertyp, der sich durch zwei Merkmale auszeichnet, nämlich das mediterrane Klima mit trockenen und warmen Sommern, bei dem die durchschnittliche Monatstemperatur im kältesten Monat zwischen 4 °C und 13 °C liegt“, sagte er .

Der Boden ist felsig, reich an Mineralien, und die häufigsten Sorten sind Oblica, Leccino, Pendolino und Istarska bjelica. Andere wie Frantoio, Buža, Ascolana tenere, Drobnica, Levantinka, Lastovka, Carolea, Coratina und Ciperssino wurden ebenfalls gepflanzt.

Ivanković sagte, er plane, die Fläche für den Olivenanbau in der Herzegowina zu erhöhen.

"In der nächsten mittelfristigen Periode ist es das Ziel, 1,000 Hektar Olivenbäume zu erreichen“, sagte er.

Er hofft, dass die Ausweitung des Olivenanbaus vorangetrieben wird Olivenölverbrauch, das sind jetzt nur noch 0.24 Liter pro Kopf.

Er fügte hinzu, dass eine Erhöhung der Produktion von nativem Olivenöl extra von derzeit 260,000 Litern auf eine Million Liter die Notwendigkeit von Importen beseitigen würde, die sich derzeit auf 590,000 Liter pro Jahr im Wert von rund 2 Millionen Euro belaufen.

Die Steigerung der Produktion kann es einigen Landwirten sogar ermöglichen, ihre Exporte auszuweiten. Derzeit exportiert Herzegowina etwa 9,800 Liter Olivenöl im Wert von 20,000 €.

Zukünftige Forschungen, sagte Ivanković, werden sich darauf konzentrieren Die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl indem es als funktionelles Lebensmittel gem EU-Gesetzgebung 432/2012, was auf die vorbeugende Wirkung von Olivenöl hinweist Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Zu diesem Zweck wurde im vergangenen Jahr der Herzegowinische Verband der Olivenbauern (HUUM) gegründet. Josip-Lola Matić, ein bekannter Olivenbauer und Ölproduzent aus dem Broćanac, wurde zum Präsidenten ernannt.