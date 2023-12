31 Absolvieren Sie den Sommelier-Zertifizierungskurs in London

Aufstrebende Olivenöl-Sommeliers von Istanbul bis Ottawa versammelten sich Anfang dieses Monats im CIEE Global Institute im Londoner Stadtteil Bloomsbury, um an der teilzunehmen Olivenöl Sommelier Certification Program.

Nach fünf Tagen haben 31 Teilnehmer den Kurs abgeschlossen, der die Bewertung der Olivenölqualität, den Anbau und die Geschichte, die Ernte und die Produktion umfasste. Nutzen für die Gesundheit, Chemie, Regionen und Sorten, Standards und Noten, kulinarische Anwendungen und Verbraucheraufklärung.

Ich dachte, dass es an der Zeit sei zu lernen, wie man die Qualität von Olivenöl bewertet. Ich fand den Kurs außergewöhnlich gut. Über meinen Erwartungen. - Mehmet Taki, Vermögensverwalter und Olivenölproduzent

"Das Programm ist fabelhaft; alles ist abgedeckt“, sagte Christianne Noordermeer Van Loo, eine nicht geschäftsführende Direktorin im Gesundheits-, Finanz- und Kultursektor, die aus den Niederlanden angereist war Olive Oil Times.

Noordermeer Van Loo hat sich nach fast einem Jahrzehnt entschieden, sich für den Kurs anzumelden Herstellung von Olivenöl als Hobby aus einem kleinen Wäldchen auf einem Grundstück, das sie in Umbrien gekauft hat.

"Ich war beeindruckt von dem Spaß, den ich während der Ernte hatte, und davon, meine eigene zu haben Natives Olivenöl extra," Sie sagte. ​"Ich habe diesen Kurs vor einiger Zeit bemerkt und es war ein Traum, sich anzumelden, aber ich dachte, er wäre nichts für Leute ohne oder mit sehr wenig Wissen. Im November 2022 beschloss ich, mich einzuschreiben … und sie ließen mich rein.“

Noordermeer Van Loo plant, nächstes Jahr eine besser geeignete Mühle zu finden, um ihre Oliven zur Verarbeitung zu bringen. Sie möchte ihr Wissen auch nutzen, um ihre sensorischen Fähigkeiten zu verbessern und sich als Verkosterin weiterzuentwickeln.

Das Programm erwies sich bei Hobbylandwirten als beliebt. Mehmet Taki, ein Vermögensverwalter, flog von Istanbul nach London, um an dem Programm teilzunehmen, nachdem er vor einem Jahrzehnt seine Olivenfarm in der Türkei gegründet hatte.

"Ich dachte, es sei an der Zeit zu lernen, wie man die Qualität von Olivenöl bewertet“, sagte er Olive Oil Times. ​"Ich fand den Kurs außergewöhnlich gut. Über meinen Erwartungen. Es ist ein sehr ausgewogenes Programm, das sich nicht nur auf die Verkostung des Olivenöls beschränkt, sondern auch solide Informationen zu allen Aspekten des Olivenöls bietet, vom Anbau bis zum Olivenöl Lager, einschließlich neuer Trends und Praktiken.“

Taki plant, seine Meisterschaft mit seinen Farmangestellten zu teilen, um seine Produktion zu verbessern. ​"Darüber hinaus gibt es ein paar Ideen in Bezug auf landwirtschaftliche Praktiken und das Mahlen von Olivenöl, mit denen ich auf meiner Farm experimentieren und die Ergebnisse sehen möchte “, fügte er hinzu.

Viele Olivenölprofis und Hobbybauern nahmen an dem Programm teil, um Fachwissen zu entwickeln und ihren Unternehmen zu helfen.

Birger Vanacker, der Besitzer eines unabhängigen Feinkostladens in Belgien, der natives Olivenöl extra verkauft, hat sich für das Programm angemeldet, um seine Kenntnisse über die Produkte zu verbessern und seine Kunden aufzuklären.

Birger Vanäcker

"Da Olivenöl ein so wichtiger Bestandteil meiner Verkäufe ist, wollte ich mehr darüber erfahren“, sagte er Olive Oil Times. ​"Nicht nur, um eine bessere Auswahl in meinem Sortiment zu treffen, sondern auch, um mehr Kontrolle über Qualität und Vielfalt zu haben.“

"Ich kann meine Kunden besser informieren und ihnen helfen, das richtige Olivenöl für ihre persönlichen Zwecke und Geschmackspräferenzen auszuwählen“, fügte er hinzu.

Vanacker plant, dieses Wissen zu nutzen, um Verkostungsworkshops durchzuführen. Er bestellte 144 offizielle Verkostungsgläser und wird seine erste Klasse am 30. Mai veranstalten.

"Ich werde mein Wissen auf die Auswahl meines Sortiments anwenden, was ziemlich offensichtlich erscheinen mag“, sagte er. ​"Ich möchte das Gelernte aber auch an meine Kunden weitergeben, indem ich sie durch Workshops und Demos aufkläre, denn die Leute wissen immer noch nicht genug über natives Olivenöl extra.“

Während Vanacker aus früheren Erfahrungen bereits ein wenig über Olivenöl wusste, sagte er, dass der Kurs aufgrund der Vielzahl von Rednern, die ihre spezifischen Fachgebiete besprachen, wertvoll sei.

"Ich hatte keine Ahnung, dass einige Verkostungsnotizen ein Hinweis auf schlechtes Olivenöl waren “, sagte er. ​"Einige Dinge, die ich für normal hielt, sind in Wirklichkeit überhaupt nicht normal.“

Im Gegensatz zu Vanackers früherer Erfahrung reiste Guy Hendrickx, ein Olivenöl-Sommelier und -Importeur aus Belgien, nach London, um dies weiter zu studieren positive sensorische Qualitäten von nativem Olivenöl extra nach Prüfung Olivenöl Mängel ausführlich.

"Ich bin Olivenölsommelier und Importeur von italienischem Olivenöl in Premiumqualität, daher wird die Umsetzung von Teilen des Gelernten bei der Arbeit ziemlich reibungslos erfolgen “, sagte er.

"Meine Lieblingsteile waren die Verkostung einiger wirklich guter Olivenöle und die Verkostung einiger nicht-italienischer Olivenöle, da ich hauptsächlich viele italienische Öle verkoste “, fügte Hendrickx hinzu.

Die diesjährige Ausgabe des London Olive Oil Sommelier Certification Program war bei Einzelhändlern beliebt.

Elizabeth Kilvert, die Besitzerin von zwei Geschäften namens The Unrefined Olive, reiste aus Ottawa an, um mehr über Olivenöl zu erfahren und dieses Verständnis an ihre Kunden weiterzugeben.

Elisabeth Kilbert

"Es liegt in unserer Verantwortung als Verkäufer, alles zu lernen, was wir können, und dem Kunden ein Ratgeber zu sein“, sagte sie. ​"Wir müssen unsere Begeisterung für Olivenöl weitergeben.“

Kilvert sah den Kurs als wesentlichen Bestandteil des Dialogs im Olivenölsektor an. Sie glaubt, dass Hersteller und Verbraucher voneinander lernen und der Branche beim Wachstum helfen können.

"Ich möchte das, was ich gelernt habe, übertragen, um den Kunden auf eine Reise der Wertschätzung für Olivenöl mitzunehmen “, fügte sie hinzu. ​"Ich denke, dass Olivenöl besser verstanden und für alle zugänglich gemacht werden muss.“

Während sich Teilnehmer aus aller Welt im Zentrum von London versammelten, um ihren Hobbys nachzugehen oder ihre Auswahl im Einzelhandel zu verbessern, reiste Marilena Joannides aus Zypern mit einem anderen Ziel an.

"In den letzten 21 Jahren war ich an der Erforschung und Förderung der traditionellen Küche Zyperns beteiligt“, sagte sie Olive Oil Times. ​"Als zypriotischer kulinarischer Spezialist nehme ich an Verkostungsrunden für traditionelle Produkte teil, darunter Olivenöl.“

"Die Beurteilung von nativem Olivenöl extra ist eines der Dinge, in denen ich meiner Meinung nach gut bin, und ich wollte diese Fähigkeit weiterentwickeln “, fügte sie hinzu.

Marilena Joannides

Joannides, die in ihrer Fernsehsendung und bei nationalen und internationalen Veranstaltungen für die zypriotische Küche wirbt, sagte, sie werde das, was sie aus dem Kurs gelernt habe, nutzen, um Menschen überall über die organoleptischen und gesunden Eigenschaften von nativem Olivenöl extra von der östlichen Mittelmeerinsel aufzuklären.

"Abgesehen davon gibt es Arbeit mit professionellen Köchen, da dies ein Produkt mit großem gastronomischem Potenzial ist“, sagte sie. ​"Ich möchte auch meine Ausbildung in Bezug auf die sensorische Analyse von nativem Olivenöl extra fortsetzen.“

Die meisten Teilnehmer hatten bereits Erfahrung mit dem Olivenanbau und der Ölproduktion und -verkostung. Trotzdem haben alle während des Programms etwas Neues und Überraschendes gelernt.

"Ich wusste wirklich nicht, dass man in Olivenölen so viele verschiedene Aromen von Obst und Gemüse riechen und schmecken kann“, sagte Noordermeer Van Loo. ​"Das war eine völlige Überraschung.“

"Eine weitere Überraschung war, dass, obwohl mir die lokalen Bauern in meiner Umgebung gesagt haben, dass Sediment am Boden völlig normal und absolut nicht schädlich ist, ich jetzt verstehe, dass es bei weitem besser ist das Olivenöl filtern vor dem Abfüllen, um Mängel zu vermeiden“, fügte sie hinzu.

In der Zwischenzeit wurde Hendrickx daran erinnert, dass Olivensorten unterschiedliche sensorische Eigenschaften haben, je nachdem, wo und wie sie angebaut wurden.

"Mein überraschendster Lernmoment ist, dass Olivenöl das einzige Fett ist, das Emotionen hervorruft“, sagte Kilvert. ​"Der Geruch und Geschmack kann Sie auf ein Feld, einen Bauernhof oder eine Erinnerung versetzen.“

Joannides war angenehm überrascht, das volle Ausmaß des globalen Olivenanbaus mit kommerziellen Hainen in 58 Ländern auf sechs Kontinenten zu erfahren.

Die größte Überraschung war für Taki die Vollständigkeit des Programms, womit er bei der Anmeldung nicht gerechnet hatte.

"Es war eine Zusammenfassung meiner 10-jährigen Erfahrung in fünf Tagen, plus dem Lernen, Olivenöl zu bewerten“, sagte er. ​"Ich wünschte, ich hätte das Programm vor 10 Jahren besucht.“

Die nächsten Ausgaben des Olivenöls Sommelier Certification Program wird in gehalten werden New York City vom 22. bis 26. Mai und in San Francisco vom 25. bis 29. September.